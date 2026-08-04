Spider-Man supera en taquilla a Avengers: Endgame

LA PELÍCULA Spider-Man: Un nuevo día rompió el récord de Avengers: Endgame como el mejor fin de semana de estreno en las taquillas de Norteamérica, recaudando 360 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, informó ayer Sony Pictures.

La compañía proyectó el domingo que la nueva entrega de Spider-Man recaudaría alrededor de 355 millones de dólares en su primer fin de semana, que se estimó en cuatro mil 487 salas, una cifra que habría estado por debajo de que impuso Avengers: Endgame en 2019 con 357 millones de dólares. Pero la cuarta película de Spider-Man — protagonizada por Tom Holland— superó las expectativas.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Group, señaló en un comunicado: “Los récords son para romperse, pero nos sentiremos muy orgullosos de este, durante todo el tiempo que lo conservamos”.

Antes de Avengers: Endgame, ninguna película había superado los 300 millones de dólares en su fin de semana de estreno a nivel nacional. Los anteriores poseedores del récord fueron Avengers: Infinity War, que debutó con 257 millones de dólares en 2018, y Star Wars: The Force Awakens (247 millones de dólares en 2015). En diciembre de 2021, durante la pandemia, la tercera película de Tom Holland como el superhéroe, Spider-Man: Sin camino a casa, ganó un lugar en la lista con un debut de 260 millones de dólares, antes de recaudar finalmente mil 900 millones de dólares a nivel mundial.

La combinación de alta recaudación de Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea, que comparten los actores Tom Holland, Zendaya y Jon Bernthal, también impulsó un fin de semana sin precedentes para las salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

Según Rentrak, la taquilla a nivel nacional ha subido más de 15 por ciento respecto del año pasado, con más de seis mil 200 millones de dólares en ventas de entradas hasta el día de ayer.