Marcos Kitano Matsunaga: quién era, cuál era su empresa y de cuánto era su fortuna

La historia de Marcos Kitano Matsunaga volvió a despertar interés internacional más de una década después de su muerte. El empresario brasileño, heredero del grupo alimentario Yoki, protagonizó uno de los casos criminales más impactantes de Brasil cuando fue asesinado en 2012.

Su nombre quedó ligado tanto al éxito de una de las compañías de alimentos más importantes del país como al llamado “caso Yoki”, un episodio que generó una enorme cobertura mediática debido a las circunstancias del crimen y a la participación de su entonces esposa, Elize Matsunaga.

Más allá del proceso judicial, Marcos Matsunaga fue un ejecutivo con una sólida trayectoria empresarial, perteneciente a una de las familias de origen japonés con mayor influencia en la industria alimentaria brasileña.

Finalizei agora o filme do caso baseado em fatos reais da Elize Matsunaga, e todos os detalhes do filme fazem você ver tudo que ocorria ali (fora que teve relatos da própria que não estava no filme), no todo o Marcos (ex marido dela) era PÉSSIMO, ela sofreu na mão dele de acordo… pic.twitter.com/w4lERqAewW — 𝑮𝒂𝒉 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 ⚡︎ (@beleucomentaa) July 29, 2026

¿Quién fue Marcos Kitano Matsunaga?

Marcos Kitano Matsunaga nació el 1 de octubre de 1970 en São Paulo, Brasil, dentro de una familia de inmigrantes japoneses con una destacada presencia en el sector alimentario. Fue hijo de Mitsuo Matsunaga y Misako Kitano, quienes consolidaron el crecimiento del negocio familiar.

Estudió Administración de Empresas y posteriormente asumió diversos cargos directivos dentro de la compañía familiar. Con el paso de los años llegó a desempeñarse como ejecutivo responsable de áreas operativas de Yoki, empresa reconocida en Brasil por la producción y comercialización de harinas, granos, condimentos, palomitas de maíz y otros alimentos de consumo masivo.

Su posición dentro del grupo empresarial le permitió llevar un estilo de vida de alto nivel económico. Era conocido por realizar viajes frecuentes, adquirir automóviles deportivos, coleccionar vinos exclusivos y mantener una costosa colección de armas de fuego, además de practicar la cacería como una de sus principales aficiones.

En el ámbito personal, Marcos estuvo casado y tuvo un hijo antes de conocer a Elize Araújo en 2004 mediante un sitio de internet para acompañantes. En ese momento él aún mantenía su primer matrimonio, mientras que ella ejercía como dama de compañía para financiar sus estudios.

Después de varios años de relación, Marcos se divorció y en 2009 contrajo matrimonio con Elize. La pareja tuvo una hija y durante algún tiempo compartió una vida caracterizada por el lujo. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, la relación comenzó a deteriorarse a partir de presuntas infidelidades que derivaron en constantes conflictos.

El 19 de mayo de 2012, cuando tenía 41 años, Marcos Kitano Matsunaga fue asesinado en São Paulo, un hecho que dio origen al conocido “caso Matsunaga” o “caso Yoki”, debido a la relevancia pública del empresario y de la compañía que dirigía.

Elize y Marcos Matsunaga ı Foto: Especial

La empresa Yoki

Yoki es una de las marcas de alimentos más reconocidas de Brasil. Sus orígenes se remontan a la década de 1960, cuando la familia Matsunaga desarrolló primero la marca Kitano y posteriormente consolidó Yoki General Food, empresa que se convirtió en un referente del mercado brasileño.

Entre sus productos destacan harinas, cereales, condimentos, granos y palomitas de maíz, artículos presentes de manera habitual en millones de hogares del país.

Un hecho significativo es que, durante el mismo mes en que ocurrió la muerte de Marcos, la familia concretó la venta de Yoki a la multinacional estadounidense General Mills, en una operación considerada una de las transacciones más importantes de la industria alimentaria brasileña.

¿Cuál era la fortuna de Marcos Kitano Matsunaga?

Las cifras relacionadas con el patrimonio de Marcos deben distinguirse del capital total de la familia Matsunaga.

Tras la venta de Yoki, la fortuna familiar fue estimada en alrededor de 2 mil millones de reales brasileños, equivalente a aproximadamente 360 a 400 millones de dólares, posicionando a la familia entre las más acaudaladas del país.

En el caso de Marcos, distintas investigaciones señalaron que poseía aproximadamente 1% de las acciones de la empresa, ya que la mayor participación accionaria permanecía en manos de su madre y de una de sus tías.

Además, en sus cuentas personales mantenía cerca de 2 millones de reales en efectivo, así como diversas propiedades de lujo y su colección privada de armas, activos que formaban parte de su patrimonio al momento de su fallecimiento.

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LMCT