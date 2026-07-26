Elize: Sombras de una mujer; ¿quién es Elize Matsunaga en la vida real?

La nueva película de Netflix “Elize: Sombras de una mujer” es un largometraje de crimen y drama basado en hechos reales ocurridos en el municipio de Cotia, Brasil, en 2012; y que actualmente es como “El Caso Matsunaga”.

En el trailer de Netflix se puede ver una serie de escenas de distintos momentos de esta trama basada en un crimen real, pues Elize; quien se dedicaba a ser bailarina en un club nocturno, contrae matrimonio con Marcos un empresario muy adinerado.

Pese a que su relación comenzó llena de amor y lujos, Elize tiene que someterse a un tratamiento hormonal para poder darle un hijo a su nuevo esposo, pero tiempo después de haber dado a luz, descubre que Marcos continúa viendo a otras mujeres.

Esta historia da un gran giro, pues luego de muchos conflictos que sucedieron dentro de este matrimonio lleno de tensión, Elize termina con la vida de Marcos después de darse cuenta que además de las infidelidades este quería internarla en una clínica psiquiátrica.

Caso Matsunaga

Marcos Kitano Matsunaga era un empresario brasileño con descendencia oriental, y su familia era dueña de la empresa de alimentos Yoki; mientras que Elize era una enfermera que trabajaba como dama de compañía en Brasil.

Marcos conoció a Elize en 2004 después de haberla contratado por medio de una página web que ofrecía servicios de damas de compañía, y después de algunos años se casaron en 2009.

Este matrimonio tuvo un descenlace que causó conmoción en Brasil, pues los últimos momentos de vida de Matsunaga quedaron grabados en las cámaras de un elevador; así como las imágenes de Elize saliendo con tres maletas grandes.

Los restos del cuerpo desmembrado de Marcos fueron localizados en varias partes de una zona rural de São Paulo, y luego de que se localizara la cabeza del empresario, la investigación del asesinato dio inicio,

Tras haber sido detenida el 4 de junio por los hechos ocurridos en mayo, Elize declaró que asesinó a su esposo con un arma de fuego, y posteriormente utilizó sus conocimientos en enfermería para desmembrar el cuerpo de Marcos y guardar los restos en bolsas de basura que posteriormente transportó en maletas.

Elize Matsunaga fue acusada y sentenciada luego de haber confesado que ella fue la responsable de la muerte de su esposo, Marcos Matsunaga; además, brindó detalles a las autoridades sobre los hechos.

Elize habría sido acusada de aesinar y descuartizar a su esposo; y pese a que la versión inicial de la fiscalía brasileña señalaba que Marcos había muerto por desmembramiento, después se cambió esta versión.

En 2016 se detalló que Marcos Matsunaga había fallecido después de haber recibido un disparo en la cabeza que le destruyó el bulbo raquídeo y le provocó muerte cerebral y un paro respiratorio, de acuerdo con un médico forense.

Esto cambió totalmente la historia, pues la versión inicial de un perito y médico forense de la fiscalía apuntaba que Elize habría decapitado y desmembrado en vida a Marcos, lo que representaba no solo un homicidio, sino un acto con mayor crueldad.

Elize fue señalada por homicidio agravado con motivo vil, crueldad y falta de defensa; además de destrucción y ocultación de cadáver; y luego de siete días de juicio, recibió una sentencia de 19 años, 11 meses y un día de prisión.

La sentencia de Elize se redujo dos años y seis meses en mayo del 2019, pues la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia aceptó la solicitud al considerar la confesión con detalles que les proporcionó.

Elize Matsunaga recibió su libertad condicional el 30 de mayo del 2022 después de haber permanecido 10 años recluida; y de acuerdo con medios brasileños, la mujer comenzó a trabajar bajo su nombre de soltera; Elize Araújo Giacomini, como conductora de tres aplicaciones de transporte en Franca.

Elize Matsunaga saliendo de prisión en 2019 con un permiso temporal con motivo del Día del Niño ı Foto: Captura de pantalla

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