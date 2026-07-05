¿Cuál es la historia entre Natalia Barulich, la ex pareja de Neymar, con Maluma?

El fútbol no solo se trata del deporte, pues es un espacio que también está lleno de drama por las historias de las personas que participan en él, quiénes en más de una ocasión han vivido escándalos.

Uno de los dramas más sonados en el mundo del fútbol y también en el entretenimiento fue el de la exnovia de Neymar, Natalia Barulich, quién resulta que tuvo algo con Maluma antes de estar con el futbolista brasileño.

Maluma y Neymar ı Foto: larazondemexico

El tema fue por demás comentado, ya que de ahí salió una popular canción llamada ‘Hawái’ en la que el ‘Pretty Boy’ cantaba sobre una ex pareja que ahora se encontraba en una nueva relación donde parecía ser feliz.

El colombiano se ha sincerado en el pasado sobre algunos pormenores de su situación sentimental tras la ruptura con la joven modelo, por lo que ahora te platicamos sobre el polémico romance.

La historia de amor de Maluma y Natalia Barulich

La modelo y el cantante mantuvieron una relación durante más de dos años que inició cuando se conocieron en la grabación del video ‘Felices los 4′ en el año 2017.

El amor floreció, pero después de la ruptura, la joven describió la relación como algo tóxico con el reguetonero. “Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%. Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, explicó ella.

Fue en noviembre del 2019 que la relación terminó, luego de que se fueran de gira mundial juntos, pues Natalia también es DJ y le abría los shows a su novio, pero parece ser que se fastidió de la actitud del famoso.

Después de poco, se le comenzó a captar a la ex de Maluma cerca de Neymar, el famoso jugador brasileño. Entonces, el cantante lanzó en 2020 el tema ‘Hawái’, que sería un tema para su ex.

A pesar de esto, en ocasiones pasadas el artista aclaró que la modelo y él ya habían terminado cuando todo sucedió y que una vez que acaba una relación, prefiere ya no pensar más en ella y seguir con su vida.

Cabe mencionar que el tema ha causado confusión en el pasado y decía que Maluma salió con Bruna Biancardi, la actual pareja de Neymar, pero en realidad no existe una relación entre ambos.

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