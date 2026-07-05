El pleito entre Fher Olvera, vocalista de Maná, y Liam Gallagher volvió a encenderse en redes sociales. Una foto publicada por Fher durante los ensayos en el Estadio Azteca mostró al cantante con una playera de Oasis.

Este gesto confundió al público y dividió opiniones, pues muchos lo tomaron como una provocación directa hacia el líder de la banda británica, mientras otras personas aseguraron que era un respetuoso homenaje.

¿Sigue pleito de Fher de Maná con Liam Gallagher? Una foto divide opiniones

Maná, a través de su historia de Instagram, compartió una peculiar imagen de Fher Olvera desde el ensayo previo al concierto de la banda mexicana en el Estadio Azteca. En la foto, el cantante aparece sonriente, con micrófono en mano y con su característico look rockero negro, con un toque muy especial, pues vistió una camiseta de Oasis.

Fher de Maná ensaya previo al México vs. Inglaterra con una playera de Oasis ı Foto: Captura de pantalla

El detalle no pasó desapercibido en redes sociales, donde sus seguidores recordaron los comentarios ácidos de Liam Gallagher contra Juan Gabriel y el optimista pronóstico para el partido de México vs. Inglaterra, donde aseguró que su país vencería a la Selección azteca 5-0.

De este modo, algunos interpretaron esto como una respuesta irónica de Fher de Maná al cantante de Oasis. Sin embargo, otros internautas aseguran que se trata de un mensaje de paz y respeto con el que el intérprete tapatío deja claro que no tiene algo personal contra el británico.

La publicación generó cientos de reacciones y memes, reavivando la discusión sobre la rivalidad entre ambos músicos.

¿Cómo nació el pleito de Fher de Maná con Liam Gallagher de Oasis?

Liam Gallagher escribió en X que Inglaterra vencería a México 5-0 en el Mundial 2026. La publicación generó memes y respuestas de aficionados.

Mientras tanto, Fher Olvera reaccionó con un video en Instagram donde “puso en su lugar” al cantante de Oasis y respondió: “A ver, no manches; ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate; nos vemos el domingo”.

Puedes leer: