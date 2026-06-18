Maná reúne a 170 mil personas en su concierto en la Glorieta de La Minerva, Guadalajara

Después de poco más de dos horas de melodías en la emblemática Glorieta de La Minerva, el grupo Maná reunió a 170 mil personas la noche del miércoles, informó Protección Civil de Jalisco.

El grupo mexicano Maná armó la fiesta previo al juego en que la Selección Nacional enfrentará a Corea del Sur en su segundo partido de la Copa del Mundo 2026.

Como parte de los festejos del Mundial y para conmemorar sus 40 años de vida, la banda tapatía ofreció un concierto gratuito en el emblemático sitio de la Perla Tapatía, en donde, de acuerdo con Protección Civil Jalisco se reunieron 170 mil personas.

Protección Civil de Jalisco informó que el grupo Maná reunió a 170 mil personas en la emblemática Glorieta de La Minerva, la noche de este miércoles.



El grupo mexicano Maná armó la fiesta en La Minerva, de Guadalajara, la noche previa en la que la Selección Nacional enfrentará… pic.twitter.com/fMtSSn3jgn — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 18, 2026

“La música une a miles de jaliscienses y visitantes en uno de los espacios más emblemáticos del estado, consolidando a Jalisco como el corazón de grandes encuentros y experiencias inolvidables”, reportó el Gobierno de Jalisco en sus redes sociales.

Las imágenes aéreas compartidas reflejan la euforia y gran convocatoria que tuvo el concierto con La Minerva y las calles aledañas totalmente repletas, por lo que se vivió una fiesta que seguirá este jueves a las 19:00 horas cuando la Selección Mexicana busque su segunda victoria en el Mundial al enfrentarse a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Una noche histórica se vive en Jalisco.



Más de 150 mil personas se reúnen esta noche en La Minerva para disfrutar del concierto de Maná, en un ambiente de celebración, convivencia y orgullo por nuestra tierra.



La música une a miles de jaliscienses y visitantes en uno de los… pic.twitter.com/u2M3JB707B — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 18, 2026

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FGR