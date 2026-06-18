¡Noche de fiesta!

Maná reúne a 170 mil personas en su concierto en la Glorieta de La Minerva, Guadalajara

Después de poco más de dos horas de melodías en la emblemática Glorieta de La Minerva, el grupo Maná reunió a 170 mil personas la noche del miércoles, informó Protección Civil de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, la noche del miércoles 17 de junio.
Guadalajara, Jalisco, la noche del miércoles 17 de junio. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Después de poco más de dos horas de melodías en la emblemática Glorieta de La Minerva, el grupo Maná reunió a 170 mil personas la noche del miércoles, informó Protección Civil de Jalisco.

El grupo mexicano Maná armó la fiesta previo al juego en que la Selección Nacional enfrentará a Corea del Sur en su segundo partido de la Copa del Mundo 2026.

Como parte de los festejos del Mundial y para conmemorar sus 40 años de vida, la banda tapatía ofreció un concierto gratuito en el emblemático sitio de la Perla Tapatía, en donde, de acuerdo con Protección Civil Jalisco se reunieron 170 mil personas.

TE RECOMENDAMOS:
El político zacatecano.
Acción ya fue denunciada en la Fiscalía

Alcalde de Villanueva, Zacatecas, es exhibido consumiendo alcohol en Sala de Cabildo | VIDEO

“La música une a miles de jaliscienses y visitantes en uno de los espacios más emblemáticos del estado, consolidando a Jalisco como el corazón de grandes encuentros y experiencias inolvidables”, reportó el Gobierno de Jalisco en sus redes sociales.

Las imágenes aéreas compartidas reflejan la euforia y gran convocatoria que tuvo el concierto con La Minerva y las calles aledañas totalmente repletas, por lo que se vivió una fiesta que seguirá este jueves a las 19:00 horas cuando la Selección Mexicana busque su segunda victoria en el Mundial al enfrentarse a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Te puede interesar

Desbandada en la 4T en pos de 17 gubernaturas; en Diputados 34% buscará repetir

“Muéstrenme otro país que haya bajado a la mitad los homicidios en 20 meses

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo.
Exigirían 40 mdp

Destapa Fiscalía autosecuestro de la alcaldesa de Tenancingo


Google Reviews