¿Qué playera usará México vs Corea en el partido de hoy del Mundial?

Luego de que la Selección Mexicana debutara el pasado jueves en el partido que dio inicio oficialmente a la Copa Mundial FIFA 2026, este jueves de nueva cuenta jugará un partido, pero en esta ocasión será en Guadalajara.

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur hoy a las 19:00 horas en el Estadio Gualajara como parte de la fase de grupos en el Mundial, y el ambiente futbolero y el ánimo de los hinchas se comienza a ver desde temprano.

El humor mexicano siempre se hace presente incluso en eventos internacionales, pues por medio de redes sociales en la cuenta oficial de la Selección Mexicana compartieron una imagen del pato Merlín, el famoso emplumado que se hizo viral.

¡Hoy TODOS #SomosMéxico y vamos juntos! 🙌🏻



Desde la grada, desde casa o desde donde estés, tu apoyo es Incondicional y Merlín lo sabe. 🦆🇲🇽



¡Pintemos Guadalajara 💚🤍❤️! pic.twitter.com/uezsRrUkoD — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026

¿Qué playera usará México vs Corea hoy?

Los uniformes que forman parte de los seleccionados de este año son tres:

Jersey Local : Es el color verde tradicional que utilizaron en el partido contra Sudáfrica del 11 de junio

Jersey Visitante : Es el color blanco que tiene los otros dos colores de la bancera presentes en mangas, cuello y hombros

Jersey adicional o alternativo: Es el color negro que tiene un diseño que resalta al moverse

Durante el partido que disputarán hoy contra Corea del Sur la Selección Mexicana usará el jersey alternativo; es decir, el que es de color negro y tiene la bandera tricolor en los hombros.

Si quieres ir en coordinación con los jugadores de la selección es momento de sacar el jersery de color negro, pero si no cuentas con alguno no importa, pues el apoyo al equipo mexicano se puede expresar de otras formas.

Además de las tres opciones que utilizará la Selección Mexicana durante los partidos del Mundial existe otra edición del jersey, y se trata de una pieza artesanal que Adidas sacó en colaboración con la empresa Someone Somewhere.

Esta pieza edición artesanal y limitada que tiene bordado hecho a mano por artesanas de Naupan, Puebla. Debido a la confección de estos bordados, cada uno de los jerseys requiere varias horas de trabajo.

Esta edición que solamente contó con pocas piezas disponibles también tiene con un código QR que al escanearlo muestra la información de la artesana que estuvo encargada de añadir los detalles bordados a mano a la pieza.

Sin embargo, esta colaboración se ha visto envuelta en una gran polémica que estalló en redes sociales, debido a que algunos creadores de contenido señalaron que las artesanas no recibieron un pago justo por el trabajo que realizaron.

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