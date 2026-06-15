Mundial 2026: Conoce al Pato Merlín, la mascota que vuelve locos a todos en la Ciudad de México

El Pato Merlín, la sensación del Mundial 2026, luce el jersey del Tricolor frente a un café de la Ciudad de México.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez quizá marcaron los goles, pero un pato se robó el show. México celebraba su victoria en la inauguración del Mundial 2026 ante Sudáfrica cuando Merlín, un pato de 2 años vestido con los colores de la Selección Nacional, se convirtió en una inesperada sensación de internet y en la primera mascota no oficial del torneo de la FIFA.

Las imágenes de Merlín desfilando por Ciudad de México, con una camiseta de la Selección Mexicana —y calcetines— mientras miles de aficionados festejaban, se viralizaron rápidamente y acumularon millones de reproducciones en redes sociales. De la noche a la mañana, y como si fuera por la magia del famoso mago que inspiró su nombre, Merlín había cautivado las redes sociales.

🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

“Queremos ver a Merlín en el estadio”, escribió un usuario. “Este pato ya es un tesoro nacional”, manifestó otro. “Lo mejor del Mundial hasta ahora”, declaró un tercero.

Pato Merlín, con presencia habitual en el centro histórico de CDMX

En la Ciudad de México, sin embargo, Merlín ya era una especie de celebridad local.

El pato, una presencia habitual en ferias y eventos del histórico centro de la ciudad, acompaña con regularidad a su dueña, Carla Gómez, quien vende agua y refrescos desde un pequeño carrito cada fin de semana. En el camino, el animal provoca muchos chillidos de alegría, saludos cariñosos y entusiastas pedidos de transeúntes para tomarse una foto juntos.

“No nos gusta dejarlo solo en casa; nos gusta que esté con nosotros. Es nuestro bebé”, comentó Gómez. “Él es el bebé, el único heredero de todas mis pertenencias y ahora un ídolo”.

¡UN AUTÉNTICO FAN! 🥳🇲🇽 El pato Merlín, el seguidor de México del que todos están hablando. 🦆



"NO NOS PODEMOS CREER QUE SEA FAMOSO", le dice Carla a @RodolfoLanderos. 🗣️ #TotalSports #BoletoANorteAmerica #FiebreDeFutbol pic.twitter.com/XZWeoGlduh — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 15, 2026

Pato Merlín, el compañero inseparable de Cristian

Llueva o haga sol, Merlín sigue a Gómez y a su hijo pequeño, Cristian, por algunos de los lugares más conocidos de la capital, entre ellos la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes y la plaza del Zócalo. El pato mantiene un vínculo especialmente estrecho con Cristian, para quien originalmente fue un regalo, y se convirtió en lo que Gómez describe como el compañero inseparable del niño.

“Merlín ya se había hecho famoso por vender agua embotellada”, contó Gómez, al recordar su sorpresa por el repentino salto a la fama de su mascota.

“Siempre está con nosotros; nunca imaginamos que se convertiría en semejante sensación. No lo esperábamos”, confesó.

Ahora, la familia espera que el famoso seguidor emplumado de México pueda seguir trayéndole suerte al país anfitrión, que organiza el Mundial por tercera vez tras haber albergado el torneo en 1970 y 1986, esta vez como coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

“México, estamos con ustedes”, expresó Gómez. “Y Merlín es su fan número 1”, agregó.

EVG