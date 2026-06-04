¿Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez para superar a Chicharito Hernández como el máximo goleador de la Selección Mexicana?

Raúl Jiménez celebra su gol con México ante Serbia antes del inicio del Mundial 2026

En el último partido previo a su debut en el juego inaugural de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana goleó 4-1 a Serbia. Uno de los tantos fue obra de Raúl Jiménez, quien se acerca a Javier Chicharito Hernández como el máximo anotador histórico del Tricolor.

Jiménez llegó a 46 goles con México, igualando a Jared Borgetti como el cuarto mejor romperredes con la casaca verde. La estadística incluyen partidos contra selecciones afiliadas a FIFA, no afiliadas, clubes y combinados.

Con su anotación ante Serbia el elemento del Fulham de la Premier League está a 6 goles de empatar las 52 dianas de Javier Hernández y a 7 de colocarse en solitario como el mejor artillero de todos los tiempos de la Selección Mexicana.

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¡El GOOOOOOL de Raulito! 💥🤩



Con este tanto, Raúl Jiménez llegó a 46 goles vistiendo nuestra camiseta.#SomosMéxico 💚🤍❤️ | #ÚltimaEscala pic.twitter.com/RHHIUloqYA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 5, 2026

Máximos goleadores de México

1º Javier Hernández-52

2º Enrique Borja-50

3º Hugo Sánchez- 48

4º Jared Borgetti-46

4º Raúl Jiménez-46

Cabe aclarar que hay listados en donde Raúl Jiménez ya es el segundo máximo goleador del Tricolor, esto porque algunas personas solo cuentan los goles anotados a selecciones afiliadas a FIFA. En esos rankings Enrique Borja y Hugo Sánchez no entran en el Top 5.

Si se toma en cuenta la lista de los máximos anotadores de la Selección Mexicana sin Borja y Hugo, los puestos quedan como en el listado de abajo, aunque el Tricolor en sus redes sociales pone a Raúl como el cuarto.

Javier Hernández - 52 goles Jared Borgetti - 46 goles Raúl Jiménez - 39 goles Cuauhtémoc Blanco - 38 goles Luis Hernández - 35 goles

Gol histórico para Raúl Alonso Jiménez. 📸⚽



Con su tanto ante Serbia, Raulito llegó a 46 goles con la Selección y empató a Jared Borguetti en el cuarto puesto de nuestros máximos anotadores. 💥



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Raúl Jiménez se prepara para el Mundial

Raúl Jiménez será el ariete titular de México en la Copa del Mundo 2026 y durante el torneo tratará de igualar el récord del Chicharito Hernández, aunque para ello deberá tener una actuación perfecta.

El Tricolor tiene por lo menos tres partidos seguros en el certamen y los pronósticos lo ponen como primero de grupo, con lo que asegura un juegos más. Los más optimistas creen que se pueden jugar hasta cinco juegos.

Si Raúl Jiménez juega en cada uno de ellos y marca por lo menos un gol sumaría cinco dianas, pero si en alguno mete doblete estaría llegado a los 52 tantos para empatar a Javier como los mejores anotadores del Tri.

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