¿Rafa Márquez será el técnico de México o del América? Javier Aguirre aclara TODA la polémica (VIDEO)

Javier Aguirre estuvo en conferencia de prensa previo al último enfrentamiento amistoso de México antes de arrancar el Mundial 2026. El técnico mexicano fue cuestionado sobre la continuidad de Rafa Márquez como el técnico de la Selección Mexicana después de que culmine la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica.

“Yo de Rafa (Márquez) te podría decir con toda seguridad, no tenía idea de lo de (André) Jardine, él tiene contrato, está feliz con la selección, está armando su cuerpo técnico, ya está viendo que sigue, tiene Nations League, Copa Oro, eliminatorias, yo creo que Rafa está más que preparado para continuar, fueron 20 meses hombro con hombro y la evolución de Rafa ha sido a pasos agigantados”, comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Rafa Márquez aún no tiene experiencia en primera división

Rafa Márquez fue reclutado hace más de un año para ser el brazo derecho de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026, aunque el exdefensa del Barcelona no ha incursionado como entrenador en la primera división de alguna liga.

TE RECOMENDAMOS: Baloncesto Los New York Knicks remontan a los San Antonio Spurs para llevarse el primer juego de Las Finales de la NBA

La última experiencia del estratega mexicano fue en el Barça Atlètic, equipo al que casi logra ascender a la segunda división del futbol español. Rafa Márquez lleva tiempo trabajando con ‘El Vasco’ Aguirre y adquiriendo experiencia para tomar las riendas de la Selección Mexicana después del Mundial 2026, aunque aún es una incógnita si el Tricolor le dará la confianza a la leyenda azteca de tomar las riendas de la selección nacional.

Otro de los equipos donde estuvo Rafa Márquez como entrenador fue en el RSD Alcalá como estratega de equipos juveniles. El exdefensa del Club León tendrá la oportunidad de vivir otra Copa del Mundo, pero ahora en el banquillo, un torneo que ayudará a Márquez a aumentar su experiencia como entrenador.

DCO