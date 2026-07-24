Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, jugará en uno de los clubes más importantes de América

Vozinha, la gran figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, jugará con el Colo Colo.

Vozinha, el portero que causó sensación con Cabo Verde en el Mundial 2026, será nuevo jugador de Colo Colo, aseveró el viernes la empresa concesionaria que administra al conjunto chileno.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponden y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, aseguró el presidente de Blanco y Negro SA Aníbal Mosa, quien habló ante periodistas.

Mosa agregó que Vozinha, de 40 años, “reúne las condiciones para estar aquí en Colo Colo”. Reconoció también que la operación “tiene aditivos de marketing”, pero igualmente recalcó que Vozinha “viene de hacer un muy buen Mundial. También nos interesa que coloque a nuestro club en la órbita mundial”.

CONFIRMADO: ¡Vozinha será nuevo jugador de Colo Colo! ⚪⚫ pic.twitter.com/uKyEeuODKK — DaleAlbo (@dalealbo) July 24, 2026

Vozinha, la figura de Cabo Verde en el Mundial 2026

El dirigente advirtió que se están afinando los últimos detalles. Sin embargo, aseguró tener la confirmación de los representantes del jugador para concretar la operación.

La noticia llegó minutos antes del comienzo del partido del viernes entre Colo Colo y Deportes Limache.

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar Dias, atrajo la atención del mundo del futbol el 15 de junio, con una destacada actuación en el empate de Cabo Verde 0-0 ante España, campeona de Europa y ganadora del Mundial 2026. Fue el primer encuentro mundialista en la historia del seleccionado africano.

Posteriormente, la selección africana empató 2-2 con Uruguay, una de las potencias sudamericanas, y 0-0 con Arabia Saudita. Se despidió en dieciseisavos de final, en un partido en que la selección caboverdiana llevó a la Argentina de Lionel Messi hasta el alargue.

Vozinha debutó profesionalmente a los 25 años con el Progreso de Angola. Desde entonces, ha pasado por clubes de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal.

Su último club fue el Chaves de la Segunda División de Portugal, donde atajó 2 años y se retiró con el pase en su poder.

El portero se incorporó a la selección en 2012. Contó que, en ocasiones, pensó en retirarse del equipo nacional, pero “continuó por este sueño” mundialista.

El significado real de Vozinha

La palabra vozinha en portugués significa “abuelita”. El arquero contó que le pusieron el apodo unos chicos mayores que lo intimidaban en la cancha de futbol y luego se reían cuando él se iba a casa llorando con sus abuelos.

Años después, adoptó el apodo porque otra persona en su club también tenía el mismo nombre de pila, Josimar.

El guardameta quedó como una de las figuras más carismáticas del Mundial 2026, al punto que sus seguidores en Instagram se dispararon de alrededor de 50 mil a más de 2.4 millones pocas después del partido ante España. En la actualidad, tiene 29.5 millones de seguidores.

EVG