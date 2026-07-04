Vozinha relata el momento que vivió con Leo Messi y que recordará por siempre

Vozinha declaró antes de encontrarse con Argentina en los dieciseisavos de final que uno de sus sueños era enfrentarse a Leo Messi y lo cumplió en el Mundial 2026. El portero de Cabo Verde habló sobre su encuentro con el jugador del Inter Miami tras el partido.

“Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: Buen trabajo. Sos un arquero increíble. ‘Tu gente debe estar muy orgullosa de ti.’ Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí”, comentó.

“Le di las gracias y respondí: Gracias, Leo. Tú eres el mejor.’ Luego le pedí su camiseta del partido; él sonrió y dijo: ‘Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios.’ Momentos como este los recordaré toda la vida”, finalizó el guardameta.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Pumas tendría nuevo refuerzo y llega directo del América a ganarse a la afición

Cape Verde goalkeeper Vozinha on what Lionel Messi told him after Argentina’s World Cup victory:



“I went to greet him, and before I could even say anything, he hugged me and said, ‘Good job. You’re a great goalkeeper.’ Those words from a player like Messi mean a lot to me. I’ll… — The Sports Pulse (@Tsportspulse) July 4, 2026

Vozinha tiene una de las historias más lindas del Mundial 2026

Vozinha llegó al Mundial 2026 como un desconocido para la afición, pero con mucha ilusión de llevar a Cabo Verde lo más lejos posible en el torneo del orbe y así fue, llegando hasta los dieciseisavos de final del certamen.

Desde su debut ante España, el guardameta se ganó el corazón de la afición con su gran actuación, creció exponencialmente en redes sociales y su club, el Chaves de la segunda división de Portugal, rescindió su contrato para que pueda buscar una oportunidad en el máximo circuito.

El cancerbero de Cabo Verde nunca se achicó ante las grandes potencias y sus compañeros le jugaron al tú por tú a todos sus rivales, logrando grandes resultados, además de mandar a Argentina a la prórroga, donde Sidny Lopes Cabral marcó el mejor gol del Mundial 2026.

DCO