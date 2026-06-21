Gianni Infantino presume su encuentro con la mamá de Vozinha, la leyenda de Cabo Verde (VIDEO)

El Mundial 2026 ha estado lleno de sorpresas y una de ellas es la Selección de Cabo Verde, que en su debut empató a cero con España e igualó 2-2 con Uruguay; además, el arquero Vozinha es una de las figuras de esta Copa del Mundo, por su historia y la popularidad que se ganó tras una gran actuación frente a La Roja.

Otra de las historias es la de la mamá de Vozinha. La madre del arquero caboverdiano no pudo estar en el primer encuentro de su hijo por no tener la visa para entrar a Estados Unidos, pero para el compromiso ante Uruguay alcanzó a arribar a Miami para ver a Vozinha en su segundo encuentro y conocer a Gianni Infantino.

Gianni Infantino coincidió con la mamá de Vozinha y así lo presumió

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ha tratado de estar en los 104 partidos del Mundial 2026 y esta tarde estuvo presente en el Estadio Miami para presenciar el encuentro entre Cabo Verde y Uruguay, en el que estuvo presente la madre de Vozinha.

El mandatario de la FIFA coincidió con Ana Candida Évora en una de las suites del recinto y durante la transmisión del juego ahí es donde se vio a la madre de Vozinha celebrando los goles de Cabo Verde, que logró otro resultado histórico en el Mundial 2026.

En el video que compartió Gianni Infantino en su cuenta de Instagram se puede ver cuándo se encontraron dentro del estadio, las fotos que se tomaron y los momentos que pasaron antes y después del compromiso del Mundial 2026.

The mum of Cabo Verde goalkeeper Vozinha sends a message of thanks to football fans worldwide! 💙



🗣️ "Strength and courage, Blue Sharks!" - her message to Cabo Verde ahead of attending their match against Uruguay in Miami. pic.twitter.com/rr1AOTsD05 — FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026

La historia de Vozinha, el jugador que debutó en un Mundial con 40 años

En cada Mundial aparecen personajes que quedan para la historia de las Copas del Mundo y en esta ocasión fue la de Vozinha, el guardameta de Cabo Verde que debutó en el torneo de la FIFA con 40 años.

Tras su gran actuación ante España en el debut de los Tiburones Azules en el torneo internacional, las redes sociales hicieron lo suyo y, de tener una base de seguidores arriba de los 10 mil, pasó a tener más de 10 millones de followers en menos de cinco días.

Además, llegó a esta Copa del Mundo como futbolista del Chaves de Portugal, un club que ya rescindió su contrato para que después del Mundial pueda negociar con cualquier club de primera división y continúe su carrera.

DCO