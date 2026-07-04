Pumas tendría nuevo refuerzo y llega directo del América a ganarse a la afición

Los Pumas de la UNAM están reorganizando su plantilla de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se adelantó uno de los refuerzos que tendrán, quien llega directamente del América, el acérrimo rival.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el Club Universidad contratará al Chicote Calderón. El insider más conocido de la Liga MX, César Luis Merlo, el fichaje está más que amarrado.

Construyendo la base física y futbolística de cara a lo que viene. 🛠️⚽️



¡Mentalidad enfocada en todo lo que viene! 👊🔥#SiemprePumas pic.twitter.com/n7EpBZl9KX — PUMAS (@PumasMX) July 3, 2026

"A la fecha, el acuerdo entre las partes es total y únicamente se encuentra a la espera de la firma formal del contrato para que la directiva auriazul proceda con el anuncio oficial en sus plataformas de comunicación", adelanta la información de Merlo.

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El Chicote Calderón llega desde el Club América. El lateral pertenece a las Águilas, pero no entra en planes azulcremas desde hace un par de torneos, por lo que estuvo a préstamo en los Rayos del Necaxa, pero recibe la oportunidad de vestir la camiseta de su tercer equipo grande, luego de militar también en Chivas.

Los Pumas se encuentran en reconstrucción luego de un Clausura 2026 en donde alcanzaron la final, pero perdieron ante el Cruz Azul en Ciudad Universitaria, lo que desencadenó una serie de cambios en el interior.

Coco se integra al trabajo de pretemporada del equipo 🔙⚽️#SiemprePumas pic.twitter.com/zNMoubLMaa — PUMAS (@PumasMX) July 4, 2026

Salieron jugadores clave como Jordan Carrillo, fundamental para que los felinos llegaran a la final con sus goles ante América y Pachuca en cuartos de final y semifinales. Pero lo más doloroso fue que se cortó el proyecto de Efraín Juárez, quien dejó de ser DT y se fue a Europa.

El argentino Esteban Solari, exdelantero de la institución, fue el elegido como nuevo entrenador. Además llegó Sebastián Córdova como nuevo jugador para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas”, dice el conjunto capitalino en un mensaje en redes sociales.

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