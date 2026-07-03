¡VOZINHA! La tremenda atajada que realizó el portero de Cabo Verde a Leo Messi (VIDEO)

Vozinha vuelve a hacer su figura grande en el Mundial 2026 y en esta ocasión consiguió una tremenda atajada en el partido entre Cabo Verde y Argentina. El guardameta caboverdiano evitó que Leo Messi venciera su marco por segunda ocasión en el partido.

El astro argentino recibió un pase filtrado por parte de Lautaro Martínez y quedó solo frente a Vozinha; sin embargo, en el momento de disparar a puerta, el guardameta de Cabo Verde se extendió para mandar la esférica al tiro de esquina.

LA ATAJA DE VOZINHA A MESSI QUE LE QUITA EL SEGUNDO 🤯🤯🤯pic.twitter.com/ZApSYpu80v — Alee (@ImAleeJeje) July 3, 2026

Vozinha se vuelve a lucir ante Leo Messi en el partido

Leo Messi recibió una falta sobre la frontal del área y se convirtió en una jugada peligrosa para Argentina a balón parado; el jugador del Inter Miami quiso sorprender al caboverdiano con su disparo.

El dorsal ‘10′ de la Albiceleste disparó a puerta cuando Vozinha estaba distraído acomodando a su barrera, pero el cancerbero logró recorrer toda su portería para evitar el segundo tanto de Leo Messi en el partido, volviendo a llevarse las palmas por parte del público.

El delantero de 39 años volvió a lamentarse por fallar frente a Vozinha, quien ganó fama en este Mundial 2026 por sus grandes actuaciones frente a España y Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

¡VOZINHA LE 'QUITA' OTRO GOL A MESSI! ¡ATAJADÓN! 🤯



¡Este arquero está loco! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/677rOqR6Z9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

Cabo Verde, la cenicienta del Mundial 2026

Cabo Verde llegó al Mundial 2026 como uno de los debutantes y siendo víctima en su grupo, el cual compartía con España, Uruguay y Arabia Saudita, sin embargo la escuadra africana dio la sorpresa al quedarse con la segunda posición de su sector.

Cuando los caboverdianos se emparejaron con Argentina para los dieciseisavos de final todo indicaba que sería un partido sin complicaciones para la Albiceleste, pero los Tiburones Azules tenían otros planes y complicaron a la campeona del mundo.

DCO