Copa del Mundo

¡VOZINHA! La tremenda atajada que realizó el portero de Cabo Verde a Leo Messi (VIDEO)

Leo Messi tenía en sus pies el segundo tanto de Argentina ante Cabo Verde, pero Vozinha evitó que el astro venciera su marco

El momento del disparo de Leo Messi.
El momento del disparo de Leo Messi. Foto: Reuters
Por:
Diego Chávez Ortiz

Vozinha vuelve a hacer su figura grande en el Mundial 2026 y en esta ocasión consiguió una tremenda atajada en el partido entre Cabo Verde y Argentina. El guardameta caboverdiano evitó que Leo Messi venciera su marco por segunda ocasión en el partido.

El astro argentino recibió un pase filtrado por parte de Lautaro Martínez y quedó solo frente a Vozinha; sin embargo, en el momento de disparar a puerta, el guardameta de Cabo Verde se extendió para mandar la esférica al tiro de esquina.

Vozinha se vuelve a lucir ante Leo Messi en el partido

Leo Messi recibió una falta sobre la frontal del área y se convirtió en una jugada peligrosa para Argentina a balón parado; el jugador del Inter Miami quiso sorprender al caboverdiano con su disparo.

TE RECOMENDAMOS:
Natalie Max, la pareja de Thomas Tuchel
Esto se sabe

¿Quién es Natalie Max? La novia de Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra

El dorsal ‘10′ de la Albiceleste disparó a puerta cuando Vozinha estaba distraído acomodando a su barrera, pero el cancerbero logró recorrer toda su portería para evitar el segundo tanto de Leo Messi en el partido, volviendo a llevarse las palmas por parte del público.

El delantero de 39 años volvió a lamentarse por fallar frente a Vozinha, quien ganó fama en este Mundial 2026 por sus grandes actuaciones frente a España y Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Cabo Verde, la cenicienta del Mundial 2026

Cabo Verde llegó al Mundial 2026 como uno de los debutantes y siendo víctima en su grupo, el cual compartía con España, Uruguay y Arabia Saudita, sin embargo la escuadra africana dio la sorpresa al quedarse con la segunda posición de su sector.

Cuando los caboverdianos se emparejaron con Argentina para los dieciseisavos de final todo indicaba que sería un partido sin complicaciones para la Albiceleste, pero los Tiburones Azules tenían otros planes y complicaron a la campeona del mundo.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Megan Davison, la esposa de Jordan Pickford
Te contamos

¿Quién es Megan Davison? La esposa de Jordan Pickford, el portero de Inglaterra


Google Reviews