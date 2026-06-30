Leo Messi y Spider-Man se reúnen durante el Mundial 2026 y nos regalan tremenda colaboración (VIDEO)

Leo Messi y Spider-Man sorprendieron a la afición durante el Mundial 2026 con su tremenda colaboración que compartieron en redes sociales. La nueva película del superhéroe está por estrenarse y el astro argentino ya es parte del universo Marvel.

En el video se puede ver cómo Peter Parker (Tom Holland) se encuentra en una cafetería en Nueva York y Leo Messi arriba al lugar. El actor le pregunta si es Messi; el jugador de la Albiceleste asiente y explica que está buscando al Hombre Araña. En ese momento, Tom Holland se va a poner su traje y se lleva a Leo Messi por los aires en las calles de Nueva York.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Spider-Man?

Los fans de Spider-Man ya están a la espera de ver la nueva entrega del superhéroe arácnido y Leo Messi se unió a esta fiebre participando en un comercial para patrocinar la película que protagoniza Tom Holland.

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Los tickets ya están a la venta para que el 31 de julio los fanáticos del universo Marvel disfruten de esta nueva película que promete emociones después de cómo terminó el largometraje pasado, en el que todos olvidaron quién es Peter Parker.

Tras la colaboración con Leo Messi, parece que Spider-Man seguirá invitando a personalidades a volar con él por las calles de Nueva York, ya que en la publicación que dejaron en redes sociales pusieron el siguiente mensaje: “¿Quién es el siguiente?”.

DCO