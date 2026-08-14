Efraín Juárez habla por primera vez tras su salida de Pumas; “Cumplí con lo que prometí” (VIDEO)

El mexicano Efraín Juárez rompió el silencio dos meses después de haber dejado de ser director técnico de Pumas, equipo al que llevó a la final del Clausura 2026 de la Liga MX, misma que los felinos perdieron a manos de Cruz Azul.

El actual estratega del Győri ETO aseguró que cumplió lo que prometió en su etapa en el banquillo de los auriazules, pues aseguró que la afición se volvió a identificar con el club.

“Me dediqué en cuerpo y alma al club, me entregué en todos los sentidos. Cumplí con lo que yo prometí, la gente conectó y se sintió representada por lo que veía dentro del terreno de juego”, resaltó Efraín Juárez en entrevista para TUDN con David Faitelson.

Efraín Juárez, tranquilo pese a final perdida ante Cruz Azul

En la misma charla, Efraín Juárez afirmó que se marchó tranquilo de Pumas aunque no pudo guiar a los universitarios a romper su racha de 15 años sin ser campeones de la Liga MX.

“Nos quedamos con la espinita porque nos quedamos a nada de poder ser campeones, pero estoy muy tranquilo. Como aficionado, es un sueño ver a los Pumas campeones y ojalá sea pronto. Me fui con la frente en alto y feliz, disfrutamos el día a día”, admitió el campeón mundial Sub-17 con la Selección Mexicana en Perú 2005.

Efraín Juárez estuvo en el banquillo de Pumas durante dos torneos y medio. Llegó para sustituir al argentino Gustavo Lema en el Clausura 2025 y en sus primeras dos campañas llevó a los felinos al play-in, donde los del Pedregal fueron eliminados.

Contra todo pronóstico, el mundialista en Sudáfrica 2010 hizo líder a Pumas en el Clausura 2026 y llevó al equipo capitalino hasta la gran final, misma que perdió de manera agónica a manos de Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

¿Cuántos juegos ganó Efraín Juárez como DT de Pumas?

Efraín Juárez registró 24 partidos ganados en su etapa como entrenador de Pumas, club al que dirigió en 60 encuentros de carácter oficial.

El canterano del equipo auriazul le devolvió la identidad a los del Pedregal, que también habían perdido protagonismo en la Liga MX, aunque a nivel internacional se quedó corto con la pronta eliminación a manos de San Diego en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

EVG