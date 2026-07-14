Efraín Juárez vuelve a fracasar y ahora se queda fuera de la Champions League

El Gyori ETO Football Club, club que dirige Efraín Juárez en el futbol de Hungría, lamentablemente quedó fuera de las clasificatorias a la Champions League al caer derrotados en la serie ante el Víkingur Reykjavík por marcador global de 3-2.

El camino para clasificarse a la Liga de Campeones de la UEFA aún era largo para el equipo de Efraín Juárez, ya que en caso de que hubieran avanzado, tenían que disputar la segunda ronda de clasificación ante un rival aún más complicado. Ahora el equipo del técnico mexicano peleará por un puesto en la Conference League.

Efraín Juárez no ha ganado un partido oficial con su nuevo equipo

Efraín Juárez dejó a los Pumas después de la final del Clausura 2026 y perder el título de la Liga MX, aunque se esperaba que el técnico mexicano continuara con los universitarios para la próxima campaña que está por iniciar.

Después de varios rumores, la salida de Efraín Juárez se dio a principios de junio y el mismo mes fue anunciado con el Gyori ETO Football Club para iniciar su camino como estratega en el futbol del viejo continente en Hungría.

Lamentablemente para el director técnico azteca, desde su llegada al Gyori ETO solo ha conseguido la victoria en un encuentro amistoso y fue ante el Vojvodina por tablero de 2-1. Mientras que en sus dos cotejos oficiales en la Champions League perdió el primero y empate el partido de vuelta.

Estos son los equipos que ha dirigido Efraín Juárez en su carrera

Efraín Juárez comenzó su carrera en los banquillos en el New York City de la MLS como asistente y de ahí paso al Standard Lieja, club en el que fue la mano derecha de Ronny Deila.

Su primera oportunidad como el director técnico principal fue con el Atlético Nacional de Colombia, en donde ganó la Copa y la Liga del país sudamericano, los trofeos conseguidos le dieron la oportunidad de debutar en el futbol mexicano con los Pumas, para después pasar a formar parte del Gyori ETO de Hungría.

El estratega azteca necesita realizar un buen trabajo con el conjunto del viejo continente para seguir acumulando experiencia y lograr escalar a una mejor liga en Europa.

DCO