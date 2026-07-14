España pasa por encima de Francia para ser el primer finalista del Mundial 2026

España se impuso ante todos los pronósticos y logró vencer a la selección más poderosa de este Mundial 2026, Francia. Los ibéricos terminaron ganando 2-0 en el marcador para meterse a la final de la Copa del Mundo en busca de sumar su segunda estrella.

El equipo de Luis de la Fuente sigue siendo la mejor defensa del torneo al solo recibir un gol en todo el torneo, el cual fue por parte de Bélgica en los cuartos de final del certamen.

España dispuso de un tiro libre desde fuera del área después de que Adrien Rabiot recibió una tarjeta amarilla por su falta sobre Dani Olmo a los ocho minutos. El disparo de Lamine Yamal impactó directamente contra la barrera francesa.

¡PENAL PARA ESPAÑA! ¡QUÉ ERROR DE DIGNE Y GOOOL DE ESPAÑA!🇪🇸⚽



¡Y ya lo está ganando la Furia Roja!



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A los 20 minutos del primer tiempo, el árbitro salvadoreño Iván Barton sancionó como penal una patada que Lucas Digné sobre la joya española Lamine Yamal dentro del área. Aunque el veterano zaguero francés tuvo aparentemente la intención de despejar el balón. El jugador del Barcelona llegó corriendo desde atrás para disputar la jugada y recibió un duro puntapié en el muslo izquierdo.

Mikel Oyarzabal convirtió su quinto tanto del certamen mediante un zurdazo, dos minutos después. Aunque el portero Mike Maignan se lanzó a su izquierda, adivinando la trayectoria del balón, no logró detenerlo.

Fue la primera vez que Francia quedó en desventaja, en sus siete partidos en este torneo. España no ha estado abajo en el marcador en lo que va del Mundial.

España disputó su primera semifinal desde 2010, cuando ganó su único Mundial. Francia buscaba alcanzar su tercera final consecutiva, tras coronarse en 2018 y perder en la tanda de penaltis contra Argentina hace cuatro años, pero el equipo de Luis de la Fuente evitó ver a Les Blues en el último encuentro del certamen.

¡GOOOOL DE ESPAÑA! ¡DOS A CERO! ⚽😱 ¡LE ESTÁN GANANDO A FRANCIA!



¡Pedro Porro! ¡Pone el segundo gol!



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Llegó el medio tiempo y España se fue con la ventaja en el marcador, así que Francia tenía que salir a disputar los últimos 45 minutos de matar o morir, aunque los jugadores de Didier Deschamps no encontraban conectarse en el campo para desplegar el futbol que mostraron en las fases previas.

Kylian Mbappé marcó su octavo gol contra Marruecos y entró a las semifinales empatado con la superestrella argentina Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. El argentino, de 39 años, tiene un récord mundialista de 21 goles en su carrera, uno más que Kylian Mbappé, de 27 años, pero el delantero del Inter Miami tendrá la oportunidad de desempatar al francés en su encuentro ante Inglaterra.

El segundo tanto de España llegó en los primeros minutos del segundo tiempo, Pedro Porro decidió ir al ataque y mandó un pase entre líneas para Dani Olmo, quien de primera intención le devolvió la esférica al lateral del Tottenham y definió al primer poste de Mike Maignan para aumentar la ventaja de los ibéricos.

La escuadra de Luis de la Fuente se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026 y ya espera a su rival en el partido por el título del certamen que saldrá de la llave entre Inglaterra y Argentina.

DCO