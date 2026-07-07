¿Quién es Magui Corceiro, la modelo que ‘enfrentó’ a Pedro Porro de España y a João Félix de Portugal? VIDEO

Este lunes España y Portugal disputaron el partido de octavos de final que le dio el pase a cuartos de final en la Copa Mundial a La Roja; además de un partido seguido por muchos, este encuentro también reavivó polémicas del pasado.

España se llevó el pase a cuartos de final con un 1-0 gracias al gol que Mikel Merino anotó al minuto 90, por lo que ahora se enfrentarán a Bélgica en el partido de octavos de final el 10 de julio en Los Ángeles.

El partido del 6 de julio fue el último en el que se vio la participación en un Mundial de Cristiano Ronaldo, quien dejó ver su enojo al notar que no podrían continuar en el torneo de futbol.

Aunque el encuentro en la cancha estuvo lleno de emociones, una polémica que sucedió hace unos años fuera de esta se reavivó, pues involucró a los futbolistas Pedro Porro de España, a João Félix de Portugal, y Magui Corceiro.

🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔𝗔𝗔𝗦!



Estamos en los 𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 de la #CopaMundialFIFA.



¿Celebramos, no? ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦!!



🇵🇹 🆚 🇪🇸 | 0-1 | 90+7’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/THMLQXmbbl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2026

Polémica de Pedro Porro, João Félix y Magui Corceiro

La modelo Magui Corceiro y el futbolista João Félix fueron pareja desde el 2019 hasta mediados del 2023; sin embargo, en 2022 la relación pasó por un escándalo mediático bastante fuerte.

En 2022 se viralizó un video en el que Pedro Porro se acerca a la tribuna después de un partido del Sporting para entregar su playera a la afición, y pese a que en el lugar se encontraban varios niños, el futbolista español dio su jersey a Magui Corceiro y ambos se abrazaron fuertemente.

Havia muita gente a querer a camisola mas parece que o Porro sabia a quem dar 😏 pic.twitter.com/7dquGesxqF — Sporting Adeptos (@Sporting_CPAdep) May 15, 2022

Luego de que este video comenzara a ganar la atención de varios internautas, se filtó un video en que fue tomado al interior de una discoteca, y en este Magui Corceiro y Pedro Porro se encontraban juntos.

Ambos videos reforzaron la idea de que existía una relación entre ambos, por lo que la presunta infidelidad y el triángulo amoroso era una de las cosas que más se hablaba, lo que llevó a Porro a emitir un comunicado sobre la información que se difundía en redes y medios.

Pedro Porro señaló en sus redes sociales con un breve comunicado que él y Corceiro tenían una “relación especial” pero que no se trataba de una infidelidad, por lo que pidió que dejaran de “manchas la imagen de los tres”.

Publicación de Pedro Porro sobre Magui Corceiro ı Foto: Redes Sociales

Por su parte, Magui Corceiro compartió un video en el que dijo que las cosas se estaban saliendo de control, apuntó que ella y Pedro Porro se conocieron en un grupo de amigos, y que adoraba a Pedro Porro porque tenían una relación amistosa.

“Si yo quisiera estar besando a alguien en un momento íntimo, no sería en Lust. Mucho menos en una zona VIP” aseguró Corceiro, pues esa zona se encuentra ubicada en un lugar donde todas las personas pueden ver y grabar.

Magui denying the rumors with Pedro Porro https://t.co/FjDWxm9Qx1 pic.twitter.com/xw6crhUKlt — Margarida Corceiro Updates (@mags_updates) July 7, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.