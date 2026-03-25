João Félix habla español en la llegada de Portugal a México y su mensaje emociona a los fans (VIDEO)

Los jugadores de la Selección de Portugal ya aterrizaron en México de cara a lo que será su juego amistoso internacional ante el Tricolor y uno de los protagonistas en el aterrizaje fue João Félix, quien sorprendió a más de uno hablando en español.

El cuadro europeo arribó a Cancún, Quintana Roo, y mientras los jugadores bajaban uno a uno del avión el delantero João Félix se llevó los reflectores al decir: “¿Qué pasa wey?”, una frase muy mexicana para ponerse a tono del juego en el Estadio Azteca.

Sin la presencia de Cristiano Ronaldo, máxima figura de Portugal y uno de los mejores jugadores en la historia del deporte, uno de los futbolistas lusos que carga con el peso mediático en esta gira es João Félix.

Aunque su carrera ha tenido un bajón en cuento a exposición luego de irse a jugar a Arabia Saudita con 26 años de edad, Félix sigue siendo uno de los portugueses de mayor nombre.

¿Por qué no viene Cristiano Ronaldo a México?

El duelo entre México y Portugal en el Estadio Azteca generó muchas expectativas entre los aficionados, pues era la oportunidad perfecta para ver a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el astro luso no se encuentra en la convocatoria de su selección para el cotejo amistoso.

La ausencia de Cristiano Ronaldo se debe a que tiene una lesión muscular que tiene desde hace semanas. La Selección de Portugal no quiso arriesgar a su estrella, lo que terminó por sellar su no convocatoria.

El entrenador del cuadro lusitano, Roberto Martínez, señaló que El Comandante no se encuentra en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026, pues su lesión es leve, aunque señaló que su tiempo de recuperación es de una a dos semanas.

“No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico”, dijo Martínez.

El tiempo de recuperación de CR7 hace imposible que pueda jugar en la inauguración del remodelado Estadio Azteca, que este 11 de junio recibe por tercera vez en la historia el juego inicial de un Mundial.

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