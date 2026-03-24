¡DE PRIMER MUNDO! Así es el moderno y espectacular pasto del nuevo Estadio Azteca (VIDEO)

En cuatro días el Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas para un partido profesional. México recibe a su similar de Portugal en su remodelada casa, que presumirá de un pasto de primer nivel a la altura de las mejores canchas del orbe.

La cuenta oficial de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial 2026 compartió un video en donde muestran un poco del trabajo detrás de la instalación del nuevo césped del Coloso de Santa Úrsula, que el 28 de marzo tiene su primer prueba de fuego antes de la inauguración del certamen.

La cancha del #EstadioCiudadDeMéxico renace con un trabajo de clase mundial: el proceso inició con un cosido sintético durante 7 días ininterrumpidos, colocando fibras a 18 cm de profundidad cada 2 cm. Para el proceso de sembrado - que inició el 29 de diciembre - se utilizaron… pic.twitter.com/PFVE5dmnqo — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 24, 2026

“La cancha del Estadio Ciudad de México renace con un trabajo de clase mundial”, inicia el mensaje. El nuevo pasto tuvo un proceso largo que empezó con un cosido sintético durante 7 días ininterrumpidos, colocando fibras a 18 cm de profundidad cada 2 cm.

En la parte del “proceso de sembrado, que inició el 29 de diciembre, se utilizaron 350 kg de semillas, con un 84% del tipo Ryegrass y un 16% de la variedad Kentucky Bluegrass”.

Uno de los temas a cuidar con cada torneo internacional, y más con la Copa del Mundo, es el tema de la calidad del campo. En diversas ediciones se han tenido críticas. Por mencionar un caso, la Selección de Brasil se quedó del estado del césped en el Estadio 974 de Doha durante el Mundial Qatar 2022.

Vista aérea del Estadio Banorte, que será inaugurado el 28 de marzo. ı Foto: Cuartoscuro

“El pasto está un poco escaso, no es bueno para dominar la pelota. Estamos acostumbrados a jugar en Europa en canchas que parecen tapetes, llegamos aquí y le falta pasto, se dificulta. Pero si va a estar difícil para nosotros, va a estar difícil para el adversario también”, dijo el delantero Richarlison al finalizar la victoria de Brasil ante Suiza.

La Selección Mexicana inaugura el remodelado Estadio Azteca ante Portugal, un equipo plagado de estrellas que están acostumbradas a jugar en los mejores estadios del mundo, además que el inmueble será sede del juego abridor de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia, por lo que la necesidad de un pasto élite era obligación.

“Con esto, nuestro estadio tiene un césped de clase mundial. ¡Estamos a tan solo unos días para que el balón vuelva a rodar en nuestra histórica cancha!“, termina el mensaje de la cuenta oficial de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial 2026.

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