Salen a la luz ESTRATOSFÉRICOS precios de alimentos para el renovado Estadio Azteca

Se filtraron los elevados precios de los alimentos en el renovado Estadio Azteca.

A pocos días de la reapertura del renovado Estadio Azteca, que el sábado 28 de marzo recibe el amistoso entre México y Portugal, se filtraron los precios de los alimentos en los palcos del recinto, los cuales son estratosféricos, pues un taco al pastor ronda los 230 pesos, mientras que unas palomitas o papas tienen un valor de 120 pesos.

La Octava Sports reveló la lista de los alimentos que habrá en la zona de palcos del Estadio Azteca con los precios incluidos, lo cual llamó la atención de los usuarios por el elevado precio de casi todo, pues el taco más barato (de cochinita) tiene un valor de 150 pesos, mientras que un hot-dog tradicional está en 180 pesos.

¡SE REVELARON LOS PRECIOS DE COMIDA Y BEBIDA EN LOS PALCOS DEL AZTECA! 🍔🥤



Un taco al pastor en 230 pesos 😳 pic.twitter.com/cekcE1Xxon — La Octava Sports (@laoctavasports) March 23, 2026

Una cerveza en la zona de palcos del renovado Estadio Azteca puede costar entre 80 y 190 pesos. Un sándwich y unas galletas tienen un valor de 150 y 120 pesos, de manera respectiva. En la carta se ve que hay algunos paquetes, que incluyen tres botellas de 750 mililitros a elección del aficionado, ocho refrescos, mezcladores y hielo. Van de los 1,200 a los 6,900 pesos.

Precios de alimentos en palcos del Estadio Azteca

Snacks : Papas, Rin y Palomitas (120 pesos)

Postres y saludable : Marquesitas, Galletas y Smoothie (120 pesos), y Fit Sándwich (150 pesos)

Local : Esquite tradicional (110 pesos), Tostiesquite (140 pesos), Taco de cochinita (150 pesos), Taco campechano (tres piezas-150 pesos), Taco de arrachera (2 piezas-200 pesos), Taco de pastor, Taco de bistec, Burrito de pastor y Burritos de res (230 pesos) y Machetes (250 pesos)

Internacional: Pizza peperoni y hawaiana (130 pesos), Subway italiano y Subway pechuga de pavo (160 pesos), Sándwich rib eye (220 pesos), Hot-Dog tradicional (180 pesos), Hot-Dog internacional (200 pesos), Sándwich pulled-pork y Sándwich porkbelly (215 pesos) y Chicken bake (240 pesos)

México y Portugal se enfrentan en reapertura del Estadio Azteca

México y Portugal serán los primeros equipos que jueguen en el renovado Estadio Azteca, que este sábado 28 de marzo reabre sus puertas casi dos años después del último encuentro que se disputó en su césped.

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal se mide ante el Tricolor en la primera Fecha FIFA del año, en un duelo de preparación para el Mundial 2026, que el próximo 11 de junio comienza precisamente en el Coloso de Santa Úrsula con el choque inaugural entre México y Sudáfrica.

El último partido en el Estadio Azteca antes de su remodelación se celebró el 26 de mayo del 2024, cuando el América superó 1-0 al Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024 para proclamarse bicampeón de la Liga MX.

EVG