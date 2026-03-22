¿Por qué Cristiano Ronaldo tiene la culpa de que la afición demande a la Federación Mexicana de Futbol?

Aficionados han demandado a la FMF por la ausencia de Cristiano Ronaldo en la reapertura del Estadio Azteca.

Varios aficionados han presentado quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al demandar a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de publicidad engañosa en relación con Cristiano Ronaldo, quien no vendrá con Portugal a la reaperura del Estadio Azteca.

Usuarios en redes sociales explotaron contra la FMF luego de que Portugal no incluyó a CR7 en su lista de convocados para el partido amistoso del próximo 28 de marzo contra el Tricolor.

Varias personas contemplan acudir a PROFECO por el concepto de “Publicidad Engañosa” tras la confirmación de la ausencia de CR7 en el México vs Portugal.



Ya que la Selección Mexicana utilizó la imagen de Cristiano Ronaldo para vender los boletos del partido en el Azteca y… pic.twitter.com/6GcJVJkMwh — La Abuela García®™ (@rthur013) March 21, 2026

Algunos reportes indican que la Profeco ha recibido más de 2,000 quejas virtuales desde que se anunció que Cristiano Ronaldo no hará el viaje a México con el resto de sus compañeros de Portugal para el encuentro en el que el Estadio Azteca reabrirá sus puertas.

Fans no solamente explotan por la ausencia de Cristiano Ronaldo

El descontento de los aficionados con la FMF no solamente se debe a la ausencia de Cristiano Ronaldo para el México vs Portugal del próximo 28 de marzo, pues también están molestos por las ausencias de Edson Álvarez y Santiago Giménez.

Santiago Giménez y Edson Álvarez no fueron convocados por Javier Aguirre debido a que se recuperan de lesiones. El Bebote volvió a jugar con el fin de semana después de cinco meses de inactividad este fin de semana.

Los usuarios recurrieron ante la Profeco para acusar a la FMF de publicidad engañosa al utilizar los rostros de Cristiano Ronaldo, Edson Álvarez y Santiago Giménez para promocionar el encuentro del próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca.

El veterano goledor Cristiano Ronaldo era la principal atracción para el amistoso entre México y Portugal en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, poco menos de tres meses antes del comienzo del Mundial 2026.

¿Por qué no viene Cristiano Ronaldo a México?

Cristiano Ronaldo no fue convocado por Roberto Martínez, entrenador de Portugal, para el amistoso contra México debido a que tiene una lesión muscular desde hace algunas semanas.

Esta lesión le ha impedido al Bicho tener participación en los más recientes compromisos del Al-Nassr, equipo en el que milita desde finales del 2022.

Por este motivo es que Roberto Martínez no llamó a Cristiano Ronaldo para los cotejos ante México y Estados Unidos en la Fecha FIFA de marzo. El juego contra el equipo de las barras y las estrellas tendrá como sede el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

EVG