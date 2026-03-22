Así fue el impresionante golazo al ángulo de César Montes en Rusia a días de enfrentar a Portugal (VIDEO)

César Montes es uno de los mexicanos convocados con la Selección Mexicana que juega en Europa y este fin de semana el zaguero central regresó a la titularidad con el Lokomotiv de Moscú después de ser baja por lesión a inicios de este mes.

Para celebrar su regreso a las canchas y su convocatoria con el Tricolor para enfrentar a Portugal y Bélgica, el mexicano se mandó un auténtico golazo al ángulo en el partido ante el Akron para abrir el marcador al minuto 6 de tiempo corrido.

El brasileño Lucas Fasson habilitó dentro del área a César Montes, quien acomodó el cuerpo y de primera intención sacó el disparo al poste más lejano del arquero rival, dejando una hermosa postal de su anotación, pues el portero ni intentó atajar la esférica.

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⚽️🇲🇽 Premier but de la saison pour César Montes avec le Lokomotiv Moscou sur ce GOLAZO pied gauche !



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¿Cuándo fue la última vez que César Montes jugó con el Lokomotiv?

César Montes volvió a la actividad con el Lokomotiv de Moscú después de poco más de dos semanas sin actividad con su club, pues la última vez que salió al campo fue el 9 de marzo del 2026 en el encuentro ante el Akhmat, compromiso que terminó 2-2 en la cancha del RZD Arena.

Después de eso, el zaguero central se recuperó de su lesión y volvió a salir al banquillo en el compromiso ante el Krylya Sovetov en la Copa de Rusia, cotejo que terminó perdiendo el Lokomotiv en la tanda de penales y quedaron eliminados del torneo local.

El seleccionado nacional tuvo un gran regreso con su equipo y, después de este encuentro, viajará a México para reportar con la Selección Mexicana de cara al encuentro ante Portugal en la cancha del Estadio Azteca.

César Montes podría ser el titular ante Portugal en el Estadio Azteca

Se acerca la reinauguración del Estadio Azteca y México se enfrentará a Portugal en un encuentro amistoso en la Fecha FIFA de marzo, el cual genera muchas expectativas por las estrellas de alto calibre que vendrán a nuestro país.

Con su gran nivel que ha mostrado en Europa y en el Tricolor, César Montes apunta a ser titular en el encuentro ante el equipo de Roberto Martínez, siendo la pareja de Johan Vásquez en la saga central, como lo ha venido mostrando Javier Aguirre, además de que son los dos jugadores con más experiencia del equipo.

Aunque el encuentro ante Portugal será una gran prueba para la pareja Montes-Vásquez, pues tendrán que medirse ante jugadores como Rafael Leao, Joao Félix, Goncalo Ramos y Pedro Neto, todos con experiencia en el viejo continente.

DCO