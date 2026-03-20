¿Paulinho no es convocado a Portugal por culpa de Cristiano Ronaldo?; persona cercana a CR7 lo revela

Se revela el motivo de la ausencia de Paulinho con Portugal

Cuando se anunció que Portugal jugaría en México para la reapertura del Estadio Azteca se pensaba que Paulinho, jugador del Toluca, podría estar entre los convocados del equipo europeo, pero no fue así y todo por culpa de Cristiano Ronaldo.

Paulinho es tricampeón de goleo del futbol mexicano y una de las grandes figuras de la Liga MX, pero no fue suficiente para que la Selección Portuguesa lo llamara y el entrenador del equipo lusitano, Roberto Martínez, dio sus razones.

“Respetamos mucho a Paulinho y estamos siguiendo su trayectoria, pero tiene un perfil similar al de Goncalo Ramos y Cristiano. Necesitamos priorizar otras fortalezas, y por eso Goncalo Guedes y Goncalo Ramos son los dos delanteros en esta convocatoria”, dijo el estratega.

En un equipo lleno de talento ofensivo Paulinho es el jugador que termina quedando fuera de las opciones. Roberto Martínez explica que debe al perfil del jugador de los Diablos Rojos, que es el mismo que ofrecen Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos, los delanteros estelares.

Además, detrás de CR7 y Ramos está Goncalo Guedes como la alternativa al ‘9′, lo que deja a Paulinho fuera de la Selección de Portugal, un talento que una escuadra de élite se da el lujo de no convocar.

Pese a todo, Roberto Martínez dijo que cualquier jugador tiene las puertas abiertas en Portugal, aunque dejó ver que Paulinho no tiene muchas posibilidades de estar Copa del Mundo, ya que los que no estén en los partidos de marzo difícilmente llegarán a la gran cita.

“La puerta a la selección nacional siempre está abierta. Es difícil que un jugador que no esté en la selección después de los partidos de marzo pueda entrar, pero es posible. El cuerpo técnico siempre trabaja previendo lo inesperado. Cualquier cosa puede pasar”, aseveró.

¿Cuándo es el México vs Portugal en el Estadio Azteca?

El partido entre México y Portugal para reinaugurar el Estadio Azteca se realiza el siguiente sábado, 28 de marzo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este juego es clave para Javier Aguirre y sus muchachos, pues servirá para medir su nivel contra una selección que no solamente es de élite, sino que está entre las candidatas para ganar la Copa del Mundo 2026.

Para el cotejo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula se contará con la presencia de los jugadores mexicanos que militan en Europa, destacando el llamado de Guillermo Ochoa y de Álvaro Fidalgo, quien debutará como seleccionado tricolor.

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