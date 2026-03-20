Cristiano Ronaldo y las ausencias notables de Portugal para el amistoso ante México

Cristiano Ronaldo y las ausencias notables de Portugal para enfrentar a México

Cristiano Ronaldo no es la única estrella de Portugal que no vendrá al Estadio Azteca para jugar ante la Selección Mexicana. El equipo luso acusa varias bajas, además de un par sorpresas.

Obviamente la principal ausencia de la Selección Portuguesa es la de Cristiano Ronaldo, quien no estará en la reinauguración del Estadio Azteca por una lesión que lo viene molestando desde hace varias semanas.

Otra baja que pega principalmente en el plano de la Liga MX es el delantero Paulinho, quien al ser una de las estrellas del futbol mexicano y el goleador de los Diablos Rojos del Toluca. Es tricampeón de goleo, pero Portugal no lo tiene en el radar.

Un jugador que no estará en el campo y que puede ser una buena noticia para México es Ruben Dias. Esta ausencia es llamativa porque el central del Manchester City no está lesionado y se trataría de una decisión técnica.

Otro que no estará en la apertura del Estadio Azteca es Bernardo Silva, quien no estará en la Fecha FIFA y tampoco se sabe si se debe algún tipo de lesión. El jugador es habitual en el Manchester City, así como en la Selección de Portugal.

Y por último, un jugador que sorprende por no estar convocado es Nelson Semedo. El lateral derecho se encuentra lesionado desde marzo y no hay fecha para su regreso.

No peligra convocatoria de Cristiano Ronaldo a la Copa del Mundo 2026

Aunque no lo convocó para la Fecha FIFA, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, señaló que Cristiano Ronaldo no se encuentra en riesgo de perderse la Copa del Mundo 2026, pues su lesión es leve.

“No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico”, dijo Martínez.

El tiempo de recuperación de CR7 hace imposible que pueda jugar en la inauguración del remodelado Estadio Azteca, que este 11 de junio recibe por tercera vez en la historia el juego inicial de un Mundial.

El Bicho, quien actualmente juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, se lesionó el 28 de febrero y su recuperación ha incluido visitas a Madrid, España. Su evolución se dice es favorable, aunque no muy rápida.

Sobre los convocados que tiene, Roberto Martínez aclaró que es una gran oportunidad para los jugadores de subirse al barco de la Copa del Mundo 2026.

“Hay jugadores no aptos como Ruben Dias, Cristiano Ronaldo y Semedo. Es una lista de oportunidad, jugadores nuevos y que pueden hacer algo diferente. Es la última oportunidad para el Mundial”, mencionó Martínez.

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