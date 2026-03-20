¡OFICIAL! Cristiano Ronaldo no vendrá a México para jugar en el Estadio Azteca y la convocatoria de Portugal lo confirma

Después de tanta espera, la Selección de Portugal reveló que Cristiano Ronaldo no está dentro de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo y ‘El Bicho’ no pisará la cancha del Estadio Azteca el día 28 de este mes.

Convocatoria de Portugal para enfrentar a México en el Estadio Azteca

La Selección de Portugal tendrá su primer partido amistoso del 2026 en la cancha del Estadio Azteca ante México, el cual le servirá al equipo de Roberto Martínez para seguir preparándose para su debut en la Copa del Mundo de la FIFA.

Roberto Martínez sorprendió con el llamado de algunos elementos para el encuentro que significará la reapertura del Estadio Azteca ante la Selección Mexicana:

Costa, Sa, Silva, Nunes, Dalot, Cancelo, Mendes, Inacio, Veiga, Silva, Araujo, Neves, Costa, Fernandes, Mateus, Neves, Vitinha, Bruno, Mora, Horta, Goncalves, Felix, Trincao, Conceicao, Neto, Leao, Guedes y Ramos.

Tras el partido contra México, el seleccionado portugués viajará a Estados Unidos para enfrentar a la selección de este país el martes 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Tanto México como Estados Unidos representan los ensayos finales para Portugal y funcionan como sinodales ideales para que el conjunto luso realice sus últimos ajustes antes de presentarse en la justa mundialista. El debut será el próximo 17 de junio a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), con rival aún por definir.

DCO /FGR