Cristiano Ronaldo Jr. conmueve con emotivo mensaje a su papá tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se despide de la Selección de Portugal tras la derrota ante España en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo Jr. conmovió a sus seguidores al dedicarle unas emotivas palabras a su padre después de la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo 2026, luego de la caída ante España en octavos de final. El hijo del Bicho aseguró que un mal resultado no define quién es y le agradeció al veterano goleador por ser un constante ejemplo de inspiración.

“Hoy duele, pero una derrota nunca definirá quién eres. Gracias por inspirarme cada día con tu fuerza, dedicación y pasión por el futbol”, comienza el sensible texto que Cristiano Ronaldo Jr. escribió para el actual atacante del Al-Nassr en redes sociales.

Hoje dói, mas uma derrota nunca vai definir quem tu és. Obrigado por me inspirares todos os dias com a tua força, dedicação e paixão pelo futebol.



Para mim, serás sempre o maior de todos os tempos.



Amo-te. ❤️🇵🇹 pic.twitter.com/oiV7BOfHiA — Cristiano Junior (@Cristianojrpr) July 6, 2026

“Para mí, siempre serás el mejor de todos los tiempos. Te quiero”, concluye el corto, pero significativo mensaje que el hijo mayor de Cristiano Ronaldo le dedicó al legendario e histórico goleador portugués de 41 años.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo Jr.?

Cristiano Ronaldo Jr. tiene 16 años de edad. El primero de los cinco hijos que tiene el goleador portugués Cristiano Ronaldo nació el 17 de junio de 2010 en La Mesa, California.

Actualmente, el vástago del goleador histórico del Real Madrid se desempeña como mediocampista en las categorías inferiores del Al-Nassr, club en el que su papá milita desde diciembre del 2022, y también forma parte de las selecciones juveniles lusitanas.

Los otros hijos de Cristiano Ronaldo son los mellizos Eva y Mateo (nueve años), Alana Martina (ocho años) y Bella Esmeralda (cuatro años).

Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales

La derrota de Portugal a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el adiós de Cristiano Ronaldo del magno evento de la FIFA, después de seis asistencias al certamen futbolístico.

El Comandante se convirtió en el único jugador en anotar gol en seis ediciones de la competencia. Sin embargo, no tuvo éxito en su intento por conseguir la Copa FIFA, el único trofeo que le falta en su prolífica carrera.

Lo más lejos que Cristiano Ronaldo llegó con Portugal en una Copa del Mundo fue en su primera participación en el torneo, en Alemania 2006, donde los lusos llegaron a las semifinales. CR7 era un joven rodeado de veteranos como Luis Figo, Deco, Maniche, Ricardo Carvalho y Nuno Gomes, entre otros.

EVG