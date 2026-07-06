Alexander Zverev vs Jiri Lehecka quedó suspendido por el toque de queda en Wimbledon; ¿cuándo se juega?

El partido entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka en los octavos de final de Wimbledon fue suspendido por el famoso toque de queda del Grand Slam más longevo en la historia del deporte blanco.

El torneo en Inglaterra es uno de los más exigentes con sus normas y el encuentro entre el alemán y el checo pudo haber terminado en otro torneo; sin embargo, en Wimbledon tienen una regla que, si el reloj marca las 23:00 horas, toda la actividad se detiene y los partidos son reprogramados como en este caso.

😴 El momento en el que se suspendió el partido entre Zverev vs. Lehecka por el toque de queda en Wimbledon.pic.twitter.com/jHdf9F0g1G https://t.co/hpVbb4ofwa — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 6, 2026

¿Cuándo se reanuda el partido entre Alexander Zverev y Jiri Lehecka?

La regla de detener los juegos a las 23:00 horas, o como se le llama, toque de queda, inició en 2009 cuando los organizadores decidieron implementar la norma para respetar a la gente que vive cerca del All England Club.

La regla dice que el partido que se suspenda por el toque de queda se reanudará al otro día en el horario más conveniente para el torneo y en esta ocasión el compromiso arranca a las 7:30 horas, tiempo del centro de México, en el tercer set del juego.

El partido quedó empatado 3-3 en el tercer episodio; las dos mangas anteriores se las llevó Alexander Zverev por parciales de 4-6 y 5-7 y, en la reanudación, el alemán puede sacar la victoria en menos de una hora o el checo dar la sorpresa en Wimbledon.

Jajajajaja todavía me sigo preguntando que hacía Roger Federer viendo un Zverev vs Lehecka completamente solo a las 23hs. Es el más grande, un tipo que aprovecha su día en #Wimbledon hasta el último minuto.



Cómo nos regaló el video del año, fantástico.pic.twitter.com/6abJ3YjrrT — Seba Torres (@sntorres7) July 7, 2026

¿Cómo funciona el toque de queda en Wimbledon?

Dentro de las canchas del Wimbledon hay relojes para este tipo de circunstancias y en cuanto el cronómetro marca las 23:00 horas la juez de la silla baja para indicar que se suspende el encuentro.

No importa que sea Jannik Sinner o Novak Djokovic, si dan las 23:00 horas todas las actividades se suspenden hasta el otro día que vuelvan a la pista a jugar.

La jornada del martes arranca con Jannik Sinner enfrentando al alemán Jen-Lennard Struff a las 6:00 horas, tiempo del centro de México, y el encuentro arranca a las 7:30, si es que definen a un ganador en menos de hora y media.

DCO