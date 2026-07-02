Ni en el palco ni en la cancha: Kate Middleton rompe protocolo en Wimbledon y recibe a los aficionados

La Princesa de Gales saludó a decenas de seguidores antes de presenciar la actividad de la cuarta jornada de Wimbledon.

La Princesa de Gales, Kate Middleton, realizó este jueves su primera aparición en Wimbledon 2026, aunque lo hizo de una manera poco habitual. Antes de dirigirse a las canchas del All England Club, decidió recorrer las zonas de acceso donde miles de aficionados esperan cada día para ingresar al torneo, conviviendo con ellos y participando brevemente en el control de entradas.

La presencia de la esposa del príncipe Guillermo llamó la atención porque, como patrona del All England Lawn Tennis & Croquet Club, normalmente sus actividades se limitan al palco oficial y a la entrega de trofeos durante las finales del campeonato. En esta ocasión optó por comenzar su agenda deportiva junto al público.

Kate Middleton convivió con los aficionados antes de ingresar a Wimbledon

Durante su recorrido, Kate Middleton saludó a los asistentes, conversó con ellos, posó para fotografías y colaboró de manera simbólica en el escaneo de boletos y el acceso de los espectadores al recinto.

El gesto fue bien recibido por los aficionados, quienes abarrotaban las tradicionales filas para conseguir un lugar dentro del torneo. La Princesa incluso rompió momentáneamente el protocolo al mostrarse cercana con niños y adultos que aprovecharon la oportunidad para intercambiar algunas palabras con ella.

Posteriormente, la integrante de la familia real se trasladó a la Pista 18, donde siguió el partido de segunda ronda entre el británico Arthur Fery y el finlandés Otto Virtanen, acompañada por el extenista Tim Henman y Deborah Jevans, presidenta del All England Club.

Wimbledon mantiene el protagonismo dentro del calendario del tenis

Más allá de la presencia de la realeza británica, Wimbledon continúa desarrollándose como el tercer torneo de Grand Slam de la temporada y uno de los certámenes más prestigiosos del tenis mundial.

La actividad deportiva mantiene el foco en las rondas iniciales, donde los principales favoritos buscan avanzar en un torneo que históricamente reúne a las máximas figuras del circuito profesional.

Para Kate Middleton, Wimbledon representa uno de los compromisos deportivos más importantes dentro de su agenda anual. Desde que asumió el patronato del All England Club en 2016, suele participar en distintas actividades del campeonato y es la encargada de entregar los trofeos durante el fin de semana de finales.

En esta edición, su primera aparición dejó una imagen distinta, al priorizar el contacto con los aficionados antes de ocupar su lugar en las instalaciones donde se desarrolla uno de los eventos más importantes del deporte británico.

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