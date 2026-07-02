Paso firme en Wimbledon: Taylor Fritz despacha a Kypson y avanza a tercera ronda

Un bien vestido Taylor Fritz volvió a impresionar en Wimbledon el jueves al vencer a al también estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-2, 7-5 para alcanzar la tercera ronda en un día en el que la princesa Kate visitó el All England Club.

Fritz llamó la atención al salir a calentar en la cancha 2 con una chaqueta blanca y pantalones de calentamiento estilo NBA, pero su juego tampoco estuvo mal: conectó 19 aces y evitó que lo llevaran a un cuarto set.

El sexto preclasificado y semifinalista el año pasado, bombeó con énfasis el puño derecho cuando quebró el saque de Kypson para convertir su cuarto punto de partido.

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🗣 "Estaba un poco más nervioso. Te presentas con ese atuendo y te eliminan en la primera ronda, y quedas como un verdadero estúpido, honestamente."



— Taylor Fritzpic.twitter.com/QKAhSW3C1z https://t.co/2Mqh5J94C6 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 30, 2026

“Estoy muy contento de haber podido lograr el quiebre ahí, evitar ir a un desempate, evitar ir a un cuarto set, simplemente resolverlo en tres”, indicó Fritz en la entrevista en cancha.

Fritz también ganó su debut en sets corridos y había usado un atuendo similar con pantalones de calentamiento con broches para arrancarlos.

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