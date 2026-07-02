Tenis

Paso firme en Wimbledon: Taylor Fritz despacha a Kypson y avanza a tercera ronda

El sexto preclasificado firmó 19 aces para batir a Patrick Kypson en sets corridos y sellar su pasaporte a la siguiente fase sin ceder un solo set en el torneo

Fritz resolvió el encuentro por 6-2, 6-2 y 7-5.
Fritz resolvió el encuentro por 6-2, 6-2 y 7-5. Foto: Instagram @taylor_fritz
Por:
AP

Un bien vestido Taylor Fritz volvió a impresionar en Wimbledon el jueves al vencer a al también estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-2, 7-5 para alcanzar la tercera ronda en un día en el que la princesa Kate visitó el All England Club.

Fritz llamó la atención al salir a calentar en la cancha 2 con una chaqueta blanca y pantalones de calentamiento estilo NBA, pero su juego tampoco estuvo mal: conectó 19 aces y evitó que lo llevaran a un cuarto set.

El sexto preclasificado y semifinalista el año pasado, bombeó con énfasis el puño derecho cuando quebró el saque de Kypson para convertir su cuarto punto de partido.

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Estoy muy contento de haber podido lograr el quiebre ahí, evitar ir a un desempate, evitar ir a un cuarto set, simplemente resolverlo en tres”, indicó Fritz en la entrevista en cancha.

Fritz también ganó su debut en sets corridos y había usado un atuendo similar con pantalones de calentamiento con broches para arrancarlos.

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