Katia Itzel García estará en el Argentina vs Cabo Verde de dieciseisavos de final del Mundial 2026

La mexicana Katia Itzel García tendrá participación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de que fue anunciada como cuarta árbitra en el duelo entre Argentina y Cabo Verde, programado para el próximo viernes 3 de julio en Miami, Florida.

No será la única mexicana en el encuentro entre la Albiceleste y los Tiburones Azules, pues Sandra Ramírez fue designada como árbitra asistente de reserva.

¡Katia Itzel García al Argentina 🇦🇷 vs Cabo Verde 🇨🇻!



Será la cuarta árbitra en apoyo a la terna canadiense. pic.twitter.com/8CWT0j5KaL — Óscar Guevara (@osigs) July 1, 2026

El canadiense Drew Fischer será el juez central del juego entre Argentina y Cabo Verde, en el que la actual monarca del orbe es amplia favorita para eliminar a la gran revelación del Mundial 2026. Estará acompañado por sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa, asistente 1 y 2, de manera respectiva.

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¿En cuántos juegos del Mundial 2026 ha estado Katia Itzel García?

La mexicana Katia Itzel García tendrá su sexta participación en lo que va de la Copa del Mundo 2026, luego de que tuvo actividad en cinco cotejos de la fase de grupos.

El más importante de ellos fue en la victoria de Países Bajos por 3-1 sobre Túnez, pues en ese duelo se convirtió la primera mexicana y la tercera árbitra central en la historia en impartir justicia en un juego mundialista varonil.

Los otros choques en los que Katia Itzel García tuvo participación fueron Países Bajos 2-2 Japón, Inglaterra 4-2 Croacia, Estados Unidos 2-0 Australia y Argelia 3-3 Austria.

La experiencia internacional de Katia Itzel García

La Copa del Mundo 2026 no es el primer torneo internacional en el que Katia Itzel García participa, pues este mismo año la mexicana estuvo en la primera edición de la Copa de Campeones Femenil de la FIFA.

La originaria de la Ciudad de México también tuvo la experiencia de haber estado en el Mundial Femenil de 2023, celebrado en Australia y Nueva Zelanda, además de la Copa Oro 2024 y el Mundial Femenil Sub-17 de 2022 con sede en India, entre otras importantes competencias alrededor del orbe.

EVG