Katia Itzel realizó su debut como árbitro central en el Mundial 2026 y así se vivió el histórico momento

Katia Itzel García está haciendo historia en el Mundial 2026 al ser la tercera árbitra en ser juez central en un partido de Copa del Mundo, solo por detrás de la estadounidense Tori Penso y la francesa Stéphanie Frappart. La silbante mexicana saltó al campo para el encuentro entre Países Bajos y Túnez en la cancha del Estadio Kansas City.

Lo que se llevó los reflectores fue el uniforme que porta Katia Itzel García, pues trae las tres franjas con los colores de la bandera de México y en la espalda su apellido. La juez azteca está acompañada de Sandra Ramírez, quien está fungiendo como primera asistente del compromiso junto a su compatriota.

El jersey de Katia Itzel con las franjas Adidas tricolores 🇲🇽. Se ve bien! pic.twitter.com/J0e6NRMtD1 — Andrés (@JerseySantosLag) June 25, 2026

Katia Itzel García fue arrollada por un jugador de Países Bajos

Katia Itzel García vivió un momento que nunca se le olvidará tras su debut en una Copa del Mundo, ya que la silbante mexicana fue arrollada por un jugador de Países Bajos y terminó en el césped tras recibir el golpe por parte del futbolista de la Naranja Mecánica.

Túnez recuperó la esférica tras un tiro de esquina e intentaron el contragolpe para buscar su primera anotación, ahí fue donde el futbolista de Países Bajos chocó con Katia Itzel García, tirando a la silbante central del compromiso, un momento que rápidamente fue compartido en redes sociales por los internautas.

Este es el cuarto partido en el que Katia Itzel García tiene participación, los otros tres fueron como cuarto árbitro y en uno de los encuentros en los que estuvo fue en Argentina vs Argelia, en el que Lionel Messi hizo historia al marcar tres tantos para llevar a la Albiceleste a su primera victoria.

DCO