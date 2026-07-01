¿Y si sí? Así celebró el Chicharito Hernández el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026 (VIDEO)

Javier 'Chicharito' Hernández celebró con un emotivo video el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026.

Javier ‘Chicharito’ Hernández aplicó el ¿Y si sí?, la frase de moda en las últimas semanas, para celebrar la clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 después del triunfo de 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Azteca.

El goleador histórico del Tricolor publicó un video en sus redes sociales en el cual aparece bailando al ritmo del tema “Me rehuso” de Danny Ocean, al tiempo que posa con el jersey del Tricolor. “¿Qué creen? Ganó México", dijo al inicio del video para posteriormente mover los pies y besar con orgullo el escudo de la Selección Nacional.

“¿Y si si? Imaginémonos cosas chingonas!!!!! Viva México!! 🇲🇽“, fue el mensaje que escribió el ‘Chicharito’ Hernández para acompañar su publicación, demostrando la ilusión que él y millones de mexicanos tienen con los alcances del equipo dirigido por Javier Aguirre en el magno evento de la FIFA.

La faceta del Chicharito como comentarista en el Mundial 2026

Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien no tiene club desde su salida de Chivas, se desempeña como analista y comentarista durante el desarrollo del Mundial 2026 para Fox Sports Estados Unidos.

Hernández Balcázar analiza para la mencionada cadena los juegos de la Selección Mexicana y otros de los encuentros destacados del certamen que México, Estados Unidos y Canadá organizan de manera conjunta.

En su etapa como seleccionado, el ‘Chicharito’ Hernández asistió a tres ediciones de la principal competencia de la FIFA, las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

¿Cuántos goles hizo el Chicharito con México en Mundiales?

Javier ‘Chicharito’ Hernández anotó cuatro goles con la Selección Mexicana en Copa del Mundo; dos de los cuales hizo en su primera justa, Sudáfrica 2010, al convertir en el triunfo de 2-0 sobre Francia y en la derrota por 3-1 ante Argentina.

El canterano de las Chivas logró su tercera anotación en el 3-1 sobre Croacia en Brasil 2014. Su cuarta y última diana en el magno evento futbolístico fue en el 2-1 ante Corea del Sur en la fase de grupos de Rusia 2018.

El ‘Chicharito’ Hernández es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana con 52 dianas, mismas que consiguió desde su debut con el Tricolor en 2009 hasta 2019, último año en el que defendió la camiseta nacional.

EVG