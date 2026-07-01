UNICEF da bienvenida a Gilberto Mora, él llama a apoyar a la niñez: ‘Los sueños se construyen con oportunidades’

El futbolista mexicano Gilberto Mora, quien se convirtió en el jugador nacional más joven en disputar un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se incorporó a la campaña “Un Gol por la Infancia” de UNICEF México, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los desafíos que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes en México y el mundo.

A través de la iniciativa, el joven seleccionado nacional hizo un llamado a la afición para respaldar los programas que impulsa el organismo internacional en materia de protección infantil, nutrición, acceso al agua potable y atención a emergencias humanitarias.

“El futbol me enseñó que los sueños se construyen con esfuerzo, pero también con oportunidades. Y no todas las niñas y los niños tienen las mismas”, expresó Mora.

El mediocampista agregó que mientras él lucha por cumplir sus metas dentro de la cancha, millones de menores enfrentan diariamente condiciones de violencia, pobreza y carencias que limitan su desarrollo.

“En el mundo hay millones de niñas y niños para los que no hay medio tiempo ni descanso. En la cancha yo juego por mis sueños; juguemos juntos por los suyos”, afirmó.

UNICEF destacó que la participación del futbolista tiene un fuerte componente simbólico al tratarse de un adolescente que utiliza la visibilidad alcanzada durante el Mundial para defender los derechos de otras niñas, niños y adolescentes.

La campaña gira en torno al mensaje “El partido más urgente no se juega en la cancha”, con el que busca recordar que, mientras millones de personas disfrutan de la fiesta mundialista, numerosas infancias continúan enfrentando hambre, violencia, falta de agua potable y diversas emergencias humanitarias.

De acuerdo con el organismo, para esos menores “no hay medio tiempo ni prórroga”, por lo que cada minuto resulta determinante para garantizar su bienestar.

Como parte de su participación en la campaña, Gilberto Mora firmó playeras oficiales de la Selección Mexicana que serán entregadas a algunas de las personas que se conviertan en socias y socios mensuales de UNICEF durante esta temporada.

La organización explicó que el gesto busca fortalecer el vínculo entre los aficionados, los futbolistas y las acciones de apoyo a la infancia.

El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, destacó la importancia de que una figura joven aproveche el impacto de su carrera deportiva para promover causas sociales.

“Que una figura joven, con todo por delante, decida usar su plataforma para hablar por la niñez es un mensaje poderoso. Gilberto representa a una generación que entiende que el éxito personal y el compromiso con los demás pueden ir de la mano”, señaló.

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MSL