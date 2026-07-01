¿Quién es el niño que cambió Gilberto Mora porque lo tapaba en el Himno Nacional? VIDEO

¿Quién es el niño que cambió Gilberto Mora porque lo tapaba en el Himno Nacional?

Este martes la Selección Mexicana obtuvo su pase a los octavos de final con un 2-0 durante el partido contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México, y durante el juego Gilberto Mora logró destacar y ser reconocido por la afición.

Gilberto Mora es el juvagor más joven en formar parte de un Mundial, pues con tan sólo 17 años el mexicano debutó este 2026 en el equipo nacional y ha demostrado en la cancha por qué se encuentra ahí.

Mora no solamente ha sido señalado por su gran habilidad como delantero, pue las redes sociales se han abarrotado de memes y comentarios humorísticos debido a su corta edad.

Además de los grandes intentos de anotaciones, la agilidad y habilidad para presionar en la línea de ataque que tuvo durante el partido contra Ecuador, un video de Gilberto Mora antes de que comenzara el partido se hizo viral.

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Gilberto Mora cambió a un niño porque lo tapaba en el Himno Nacional

Antes de que comenzara el Himno Nacional Mexicano este 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, Roberto Alvarado se acercó a Gilberto Mora para decirle que el niño que tenía frente a él lo iba a tapar porque era más alto que él.

“Te va a tapar wey” se puede ver el movimiento de labios de Alvarado, lo que provocó que tanto el menor que los acompañaba como Mora y Julián Quiñones comenzaran a reírse de inmediato.

Unos segundos después Julián Quiñones voltea a ver a Gilberto Mora, toma al niño que tenía frente a él por el hombro y le dice al jugador de Xolos “te lo cambio”, por lo que ambos menores de edad que se encontraban al frente de los futbolistas cambiaron de lugar.

Los comentarios de este video estuvieron llenos de chistes sobre este momento, pues los internautas señalaron: “Pensé que si era su compañero de la escuela”, “con el que se junta en el recreo”, “tiene la misma edad y estatura que el niño”.

El niño que se encontraba frente a Gilberto Mora forma parte de la campaña “Decir sí” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la FIFA.

Los futbolistas salen a la cancha acompañados de niños para comenzar la ceremonia de himnos nacionales por tradición, ya que este acto forma parte de un protocolo que inició desde el año 2000.

Este programa tiene la finalidad de promover el derecho a la recreación saludable de las infancias, por lo que aproximadamente entre 6 y 10 niños acompañan a los futbolistas en la cancha antes de que se inicie el partido.

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