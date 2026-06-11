¿Por qué los jugadores de futbol salen con niños a la cancha?

La Copa Mundial de Futbol FIFA dio inicio este jueves 11 de junio con un espectáculo inaugural lleno de artistas de diversas nacionalidades, quienes se presentaron desde el Estadio Ciudad de México.

La Selección Nacional Mexicana se enfrentó al equipo sudafricano por la tarde de este jueves, y entre un estadio lleno de miles de hinchas logró llevarse la victoria con un marcador 2-0.

Además del espectáculo que dieron los artistas, la presentación del himno oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, y el protocolo de himnos nacionales; antes de que inicien los partidos los jugadores ingresan a la cancha acompañados de niños.

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La afición sale contenta del Estadio Ciudad de México y nos dan su pronóstico para México en lo que resta de la Copa del Mundo



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¿Quiénes son los niños que salen a la cancha con los jugadores?

Seguramente alguna vez te has preguntado quiénes son los niños que ingresan al inicio de los partidos con los futbolistas, o cómo es que son seleccionados para llegar a cancha, y en La Razón te compartimos la información.

Este procedimiento forma parte de una tradición que inició en los años 2000, pues entre 6 y 10 niños son los elegidos para acompañar a los jugadores desde el 2002 durante los mundiales.

Las niñas y los niños que aparecen como acompañantes de los jugadores de futbol forman parte de una asociación entre la FIFA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

Ambas organizaciones buscaban “promover y proteger el derecho de todos los niños a la recreación saludable y a una educación primaria de calidad” por medio de la campaña “Decir sí a los niños.”

Esta tradición es un símbolo por medio del cual se pretende recordar a los aficionados que se debe continuar generando un mundo que sea apto para las niñas y los niños.

Además, con el paso del tiempo la presencia de las niñas y los niños al inicio de los encuentros entre naciones se han tornado en un símbolo que promueve el juego limpio, libre de violencia o rivalidades entre los equipos.

Luego de haberse convertivo en el desayuno odicial de la Copa Mundial, Quaker Foods, junto a Common Goal, fue la marca encargada de brindar la oportunidad a mil 400 niñas y niños para acompañar a los jugadores de las selecciones del mundo.

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