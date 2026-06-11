Fan Fest del Mundial 2026: Así se vive la emoción en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Con lleno total y desbordante pasión futbolera se viven los eventos Fan Fest instalados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en los cuales miles de aficionados se dieron cita este jueves 11 de junio para ver la inauguración y partido inicial del Mundial 2026.

Desde primera hora de este jueves, miles de aficionados se dieron cita en las principales sedes a las que convocaron los Gobiernos estatales para disfrutar los Fan Fest, es decir, pantallas monumentales para ver los partidos del Mundial 2026.

Estas sedes son el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León; la Plaza Liberación en Guadalajara, Jalisco, y el Zócalo capitalino en la Ciudad de México (donde, además, se habilitaron otras 17 sedes).

Zócalo capitalino lleno en su totalidad; presidenta ve el partido en GAM

Desde muy temprano, aficionados se dieron cita en la zona Centro de la Ciudad de México para ingresar al Fan Fest del Zócalo capitalino, y alrededor de las 10:30 horas se informó que ya se encontraba a su máxima capacidad.

¡El #FanFest se ha llenado! La SSC informó que el Zócalo de la CDMX está repleto de aficionados, por lo que sugiere asistir a otro punto para poder disfrutar del inicio del Mundial. #México #FanFest #Zócalo pic.twitter.com/w7qNHRCCDk — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al Fan Fest instalado en el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo A Madero.

A la mandataria federal la acompañaron la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de GAM, Janecarlo Lozano.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

En total, la CDMX habilitó 18 festivales tipo Fan Fest en toda la capital mexicana, distribuidos en las 16 alcaldías.

Lleno total en Guadalajara, Jalisco

De la misma forma, el fan fest en la Plaza Liberación, en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, registró lleno total, mientras las autoridades municipales y estatales garantizaron la seguridad de los asistentes.

A través de redes sociales, Protección Civil de Jalisco indicó que el evento ya había llegado a su máxima capacidad, y agradeció a los asistentes por “hacer de este evento un éxito incluso antes de comenzar”.

“El Fan Fest Guadalajara ha alcanzado el límite de aforo disponible. Gracias a todos por hacer de este evento un éxito incluso antes de comenzar. ¡Nos espera una experiencia inolvidable!”, se lee en el mensaje de Protección Civil Jalisco.

🎉 ¡LLENO TOTAL! 🎉



El Fan Fest Guadalajara ha alcanzado el límite de aforo disponible. Gracias a todos por hacer de este evento un éxito incluso antes de comenzar. ¡Nos espera una experiencia inolvidable! ⚽🔥🏟️ pic.twitter.com/ON3XIZOqaK — Protección Civil JAL (@PCJalisco) June 11, 2026

Monterrey, de fiesta en el Parque Fundidora

Mientras que Monterrey, capital de Nuevo León, se llenó de ambiente festivo en el Parque Fundidora, sede de su Fan Fest, el cual también registró lleno total desde la mañana de este jueves.

El gobierno de Nuevo León ha anunciado que habrá actividades culturales y musicales en sus Fan Fest, por lo que invitó a las y los aficionados a continuar con la fiesta.

En el Fan Fest en Monterrey, aficionados listos para el partido de México en este primer día de la FIFA World Cup pic.twitter.com/0aS0m2Yzac — Chantal Flores @chantalflores.bsky.social (@chantal_f) June 11, 2026

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