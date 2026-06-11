Sheinbaum acude al deportivo Hermanos Galeana para ver inicio del Mundial

Sheinbaum, en la primera fila del Fan Fest del Deportivo Hermanos Galeana, en alcaldía GAM.

La presidenta Claudia Sheinbaum acudirá al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A Madero, para ver la inauguración y partido inicial del Mundial 2026.

Hasta la mañana de este jueves, la presidenta aún evaluaba en qué sede vería el partido, después de que su boleto lo cediera a una joven aficionada, quien ganó un concurso de dominadas.

Sheinbaum dio su boleto a joven ganadora de concurso. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la Conferencia del Pueblo, ante un cuestionamiento de la prensa sobre en dónde vería el partido, la presidenta dijo que dependería de cómo se desarrollara la situación, en referencia a la asistencia de aficionados al Fan Fest en el Zócalo, así como a la presencia de manifestantes en la zona Centro de la capital mexicana.

No obstante, aseguró que, en Palacio Nacional, habría una pantalla con la transmisión del partido para los representantes de la prensa quienes quisieran mirar el partido dentro del recinto, al término de la conferencia.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Especial

Fue hasta alrededor de las 11:00 horas que se difundió a medios de comunicación que la mandataria federal acudiría al citado deportivo ubicado en la alcaldía Gustavo A Madero.

El Deportivo los Galeana es una de las 18 sedes habilitadas por el Gobierno de la Ciudad de México para albergar eventos tipo Fan Fest en la capital mexicana. El segundo en la alcaldía ubicada al norte de la capital es Campos Revolución.

Al término de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, la presidenta publicó un video en sus redes sociales, en donde mostró cómo vivió el evento desde el Deportivo.

La acompañó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y otros funcionarios.

Desde el Deportivo “Hermanos Galeana” en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México! pic.twitter.com/GElOLX0SN9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2026

En una publicación aparte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió un mensaje sobre su asistencia a este evento, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“¡La Ciudad de México late con alegría, pasión y el orgullo de recibir al mundo!“, escribió en X Brugada Molina.

Junto a nuestra presidenta @Claudiashein, estamos listas en uno de los Festivales Futboleros del @GobCDMX para vivir el inicio del #Mundial2026.



¡La Ciudad de México late con alegría, pasión y el orgullo de recibir al mundo! pic.twitter.com/NkhrFc0gsK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

Fan Fest del Zócalo, en lleno total; se celebró pese a manifestaciones

En tanto, por la mañana de este jueves, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el Fan Fest se llevaría a cabo, y reiteró la invitación a las y los aficionados a acudir a la plaza, donde se instaló una pantalla monumental.

Con ese mensaje, la jefa de Gobierno terminó con la incertidumbre que había en días anteriores por la posible cancelación del evento, ante la presencia de manifestantes en la zona Centro de la Ciudad de México, particularmente integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantienen un plantón.

Alrededor de las 10:30 horas, autoridades capitalinas informaron que el Zócalo se encontraba a su máxima capacidad.

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