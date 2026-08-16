Jamal Musiala se desploma en pleno partido y genera miedo entre la afición del Bayern Múnich (VIDEO)

Bayern Múnich aún no había dado una actualización el domingo sobre el estado de Jamal Musiala, quien se desplomó el día anterior durante un partido amistoso contra Leipzig.

Jamal Musiala, de 23 años, cayó al césped poco antes del final del encuentro, lo que alarmó a sus compañeros antes de que el personal médico corriera a asistirlo. Atendieron al jugador antes de que uno de ellos aliviara la tensión levantando el pulgar.

Jamal Musiala'nın Leipzig ile oynanan hazırlık maçında 86. dakikada bayıldığı anlar. pic.twitter.com/j9lxABBUtZ — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 16, 2026

Jamal Musiala pudo abandonar el campo sin ayuda y bajar por su cuenta las escaleras hacia el túnel de vestuarios, aunque todavía parecía aturdido, informó la agencia de noticias DPA.

“Lo principal es que está bien”, dijo un miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva varias horas después pero no se dieron más detalles sobre el estado del jugador ni sobre qué provocó su desplome.

Las altas temperaturas pudieron haber influido: en ese momento había más de 30 grados Celsius (86 Fahrenheit) en Múnich.

DCO