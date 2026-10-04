Portugal remonta, vence a Noruega y sigue con paso firme en la Nations League; resumen y goles

Portugal recibió a Noruega en casa para la cuarta jornada de la UEFA Nations League, partido que terminó con la victoria para los lusos y mantienen su paso perfecto en el torneo internacional a pesar de la polémica que existió entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus.

El compromiso que se llevó a cabo en el Estadio do Dragao era el más llamativo de la jornada de este domingo y desde el arranque del cotejo las dos selecciones mostraron su poderío al ataque, de un lado Erling Haaland y del otro el flamante refuerzo del AC Milan Goncalo Ramos.

🚨 CANCELO ROCKET 🚀



João Cancelo scores an absolute rocket for Portugal against Norway 🤯🔥 pic.twitter.com/co7FFeeVrc — Football on Predict (@FConPredict) October 4, 2026

Kristoffer Ajer fue el encargado de abrir el marcador del juego al minuto 36. El defensa de 28 años recibió la esférica en la frontal del área y sacó un remate de volea que terminó colándose por el ángulo izquierdo de la portería de Diogo Costa, quien poco pudo hacer para detener el estupendo disparo del noruego.

Portugal muestra una nueva cara con Jorge Jesus al frente del equipo, siendo más decisivos y controlando la esférica la mayor parte del tiempo. El empate llegó dos minutos después. Nuno Mendes sacó de banda y con potencia puso la número cinco en el área, donde Joao Cancelo apareció solo y con un potente disparo igualó el tablero para los lusos.

La Selección de los Cinco Escudos se mantiene en lo más alto del Grupo 4 de la Liga A de la Nations League. Suman 12 puntos de 12 posibles y quedan dos compromisos para que la primera fase llegue a su fin. El equipo de Jorge Jesus se enfrenta ante Dinamarca en la siguiente fecha.

🌐🇵🇹 VITINHA ➡️ JOAO FÉLIX ➡️ GONCALO RAMOS 🔝



APARECIÓ EL GOLEADOR PARA DARLE LA VICTORIA A LOS LUSOS 👀



Portugal 2-1 Noruega | UEFA Nations Leaguepic.twitter.com/IFDo4cqv6a — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 4, 2026

El segundo tiempo se mantuvo parejo en la casa del Porto, pero fue al 79′ de juego cuando Vitinha mandó un servicio bombeado para Joao Félix, el delantero del Al-Nassr le cedió la esférica a Goncalo Ramos y el ariete del AC Milan solo tuvo que empujar la de gajos para completar la remontada.

Lamentablemente para el equipo de Jorge Jesus, Francisco Conceicao se fue expulsado del partido a cuatro minutos de cumplir el tiempo reglamentario, así que no podrá disputar el próximo compromiso de Portugal en la Nations League.

El torneo de la UEFA apenas comienza y Portugal seguramente avance a los cuartos de final de la competencia para buscar su segundo título al hilo del certamen continental.

DCO