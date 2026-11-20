Tras la celebración de la última Fecha FIFA del año, se reanuda la actividad de la última jornada de la Liga MX, en la que se conocerán al resto de los clasificados a la Liguilla del Apertura 2026, y para la Fecha 17 son siete los equipos que pelean por los tres puestos que quedan disponibles para la postemporada.

Santos y Monterrey son los que tienen las cosas más a la mano, pues un empate contra León y Pumas, respectivamente, les aseguraría su pase. En contraparte, precisamente La Fiera y los auriazules, además de Pachuca, Xolos y Querétaro deben ganar y esperar varias combinaciones para saber si les alcanza.

El sábado por la noche en Ciudad Universitaria, Pumas recibe a Rayados. Los capitalinos, que son decimoprimeros con 21 puntos, necesitan el triunfo, además de una derrota del León y empates o tropiezos de Pachuca y Tijuana.

El Dato: El Apertura 2005 fue el último torneo en el que todos los partidos de la jornada final se disputaron a la misma hora. Toluca se proclamó campeón en aquella ocasión.

Ese mismo día en Torreón, el Santos, que tuvo un inesperado y épico regreso en la segunda parte del certamen, recibe a los Esmeraldas con el único objetivo de no perder, pues una igualada le basta para acceder a la llamada Fiesta Grande.

Gallos Blancos, decimosegundo con 20 unidades, es el que la tiene más complicada de todos, pues de entrada debe vencer al Necaxa por un marcador abultado, además de que León caiga y que Pachuca, Xolos y Pumas no salgan airosos en sus respectivos compromisos.

Por su parte, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas son los cinco conjuntos que ya tienen su boleto asegurado a la Liguilla del Apertura 2026, pero en esta última jornada también se define el liderato, al cual aspiran La Máquina, las Águilas y el Guadalajara, que recibe precisamente a los cementeros, mientras que los azulcremas visitan a Tigres.

Los de La Noria llegan ubicados en el primer sitio ubicados con 32 puntos, dos más que los que tienen azulcremas y rojiblancos, estos últimos terceros por diferencia de goles. A Cruz Azul le basta un empate para asegurar el liderato siempre y cuanto el América no derrote en Monterrey a Tigres, pues en ese caso los de Coapa se quedarían con el primer puesto. Si el Rebaño se impone a los celestes, debe esperar que las Águilas no obtengan los tres puntos en el Volcán.

38 Goles suma América, la mejor ofensiva del certamen

El liderato se sabrá hasta el domingo, pues el cotejo entre Tigres y América será la noche del sábado, mientras que el cruce entre los tapatíos y los cementeros es un día después en el Estadio AKRON.

De los ocho clasificados a la Liguilla en el anterior Clausura 2026, el único que no repite hasta el momento es Tigres. Sin embargo, los pases de Pachuca y Pumas lucen lejanos, por lo que todo parece indicar que ninguno de los otros tres que faltan por sumarse a la actual postemporada disputó la del torneo pasado.

Lo que es un hecho es que el Cruz Azul irá en busca de su primer bicampeonato en torneos cortos y que Chivas intentará coronar con un trofeo su tercera campaña bajo las riendas del argentino Gabriel Milito. Además, el América intentará poner fin a su sequía de dos años desde su histórico tricampeonato, en su primera temporada con el uruguayo Guillermo Almada como entrenador.

El Tip: Guadalajara es el equipo que más tiempo lleva sin coronarse de los cinco clasificados a la Liguilla, pues su más reciente trofeo lo conquistó en el Clausura 2017.

El domingo por la noche quedarán definidos los cruces de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026, que se pondrá en marcha el próximo miércoles 25 de noviembre, cuando se realicen los primeros dos duelos de ida.

Si el Toluca llega a la final, la misma no sería el 10 y el 13 de diciembre, sino hasta el 24 y 27 del mismo mes, pues disputará la Copa Intercontinental de la FIFA.