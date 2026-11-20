Después de una larga espera, la National Football League (NFL) regresa a México con su sexto juego de temporada regular. Como parte de la Semana 11, los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentan en la cancha del Estadio Azteca. La última vez que la competencia estuvo en el país fue en 2022, cuando los propios Niners vencieron a los Cardinals.

Las buenas noticias no llegan solas, pues el choque entre Vikings y 49ers es el primero de un acuerdo multianual que se extiende hasta 2028. México siempre ha sido una gran vitrina para la NFL, pues aquí se jugó el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, lo que dio pie a crear los juegos internacionales.

Minnesota competirá por primera vez en suelo tricolor, mientras que los 49ers estarán prácticamente en casa ya que este 2026 será su tercer duelo de temporada regular, siendo ellos los que disputaron el primer cotejo estelar en el Coloso.

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Los Vikings llegan con una de las defensivas más productivas de la NFL, pues suman 37 capturas de quarterback en nueve partidos y con tres más ante 49ers serían de los pocos equipos que han logrado 40 en los primeros diez juegos. Andrew Van Ginkel, Eric Wilson, Blake Cashman y Dallas Turner son las estrellas en la defensiva. Mientras que a la ofensiva los reflectores se volcarán en el lanzador Kirk Cousins, además de su principal socio Justin Jefferson y Eric Wilson.

Del cuadro de La Bahía destaca su quarterback Brock Purdy, así como Christian McCaffrey (corredor), Deebo Samuel Jr (WR), George Kittle (ala cerrada) y Mike Evans (wide receiver).

La conexión de la franquicia de San Francisco con la CDMX arrancó en 2005 contra Arizona, en el primer juego internacional de la NFL, en donde los Niners se vieron superados por 31-14. Este cotejo marcó el inicio de una tradición de la liga por ir cada vez más lejos, terminando con duelos en tres de los cinco continentes.

Gracias a que la National Football League exploró en México, se dio el camino para que 21 años después la liga tenga juegos en Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), tres en Londres (Inglaterra), Madrid (España), París (Francia) y Munich (Alemania), que junto con la capital tricolor, las siete ciudades alrededor del mundo en ser sedes de por lo menos un encuentro en la presente campaña.

La historia de la NFL en México se remonta a 58 años, pues en 1968 iba a ser el primer país en el que se jugara un partido de pretemporada, entre Eagles y Lions, pero el movimiento estudiantil retrasó su llegada y el juego se canceló. Philadelphia y Detroit sí se enfrentaron fuera de Estados Unidos, pero fue en Tokio, en 1976.

La pasión de los fans mexicanos por el futbol americano provocó que en 1978 dos equipos de la liga se enfrentaran por fin en territorio nacional, pero no fue en el Estadio Azteca, sino en el Ciudad de los Deportes con las Águilas enfrentándose a New Orleans.

A los juegos de pretemporada internacionales se les empezó a llamar American Bowl, formato bajo el cual la NFL regresó a la CDMX en 1994, ahora sí en el Coloso de Santa Úrsula, con un duelo que rompió récords de asistencia entre los Dallas Cowboys y los Houston Oilers.

Los Vaqueros, uno de los equipos más seguidos en el país, se presentaron cuatro veces, pero como exhibiciones, lo que hace a los 49ers la escuadra con más choques oficiales. En la actualidad existen 40 millones de aficionados a la NFL en el territorio nacional.

“Podría decir que, a mi llegada a NFL México en 2008, hemos crecido cuatro veces. Regresa lo que nunca se fue. Este partido significa consistencia con juegos anuales para la consolidación de la presencia de la NFL en México”, explicó Arturo Olivé, director general de la NFL México.

La NFL está de vuelta ı Foto: Especial

Gráficos Armando Armenta • Fotoarte Belén García

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