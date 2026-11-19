El Cadillac de Checo Pérez en la Práctica 1 del Gran Premio de Las Vegas de F1.

Sergio Checo Pérez lideró la Práctica 1 del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 (F1) 2026, esto luego de que fue el primero en salir a la pista a pesar de la lluvia y las complicaciones del circuito. De esta manera, el mexicano se convirtió en el primer piloto de Cadillac en encabezar una sesión en el serial.

El volante tapatío aprovechó para hacer una vuelta y reconocer la pista, mientras su monoplaza levantaba agua del asfalto para después volver a boxes.

Cue eagle screech. pic.twitter.com/Bw7RMTqJcg — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 20, 2026

La Práctica 1 del Gran Premio de Las Vegas de F1 culminó sin que ningún piloto registrara un tiempo oficial, pero lo de Checo Pérez quedó para la historia de Cadillac en su campaña debut en el Gran Circo.

EVG