Checo Pérez a su llegada al Gran Premio de Las Vegas de F1

La Fórmula 1 entra en su recta final de la campaña 2026 con todo definido. Las carreras pasadas se coronó a Andrea Kimi Antonelli como campeón de pilotos y a Mercedes como monarca de constructores, pero la acción sigue este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas.

En Las Vegas se corre la última de las tres citas del calendario con horarios inusuales, iniciando la acción en jueves y celebrando la carrera el viernes por la noche en la Ciudad del Pecado, que ha abogado por el espectáculo para atraer la atención de los aficionados.

Horarios de Prácticas y Qualys en el GP de Las Vegas

Práctica Libre 1-Jueves 19 de noviembre-18:30 horas

Práctica Libre 2-Jueves 19 de noviembre-22:00 horas

Práctica Libre 3-Viernes 20 de noviembre-18:30 horas

Qualy-Viernes 20 de noviembre-22:00 horas

Los horarios son del centro de México y se pueden ver en vivo en la plataforma de F1TV, además de Izzi o Sky.

TE RECOMENDAMOS: Otros deportes Panamericanos de Lima 2027 dará boletos olímpicos a Los Ángeles 2028

¿Dónde se corre el Gran Premio de Las Vegas?

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se corre en un trazado urbano llamado Las Vegas Strip. Tiene una longitud de 6.2 kilómetros. La cita en la Ciudad del Pecado se unió al calendario de la máxima categoría del deporte motor en 2023 y es de las pocas carreras nocturnas.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



Sergio Perez ventures out to test track conditions



And it's wet out there! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/uWCNmPD78z — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

El circuito tiene 50 vueltas de 4 kilómetros y es considerado una de las pistas con menor espectacularidad, pues tiene pocas curvas.

El primer ganador fue Max Verstapen, al mando de Red Bull, en 2023 y repitió en 2025. El británico George Russell, con Mercedes, en 2024 rompió con el dominio inicial del neerlandés. El León de Países Bajos tiene también el récord de vuelta en 2023 con 1:33. 365.

En el Gran Premio de Las Vegas la Fórmula 1 se corre prácticamente por nada. Andrea Kimi Antonelli se coronó campeón de la máxima categoría del deporte motor en el Gran Premio de la Ciudad de México al terminar en el tercer lugar. El italiano se convirtió en el monarca más joven de la F1 en la historia.

Por otro lado, en la cita pasada, en Interlagos (Brasil), la escudería Mercedes se convirtió en campeona de la categoría, sumando su noveno título e instalándose como uno de los equipos más laureados en la historia del certamen.

aar