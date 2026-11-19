Una acción del San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals el 21 de noviembre de 2022 en el Estadio Azteca

Este 22 de noviembre el Estadio Azteca recibe un nuevo partido de temporada regular de la NFL. Los San Francisco 49ers se enfrentan a los Minnesota Vikings en el sexto juego de este tipo, pero el 13 de la historia, contando el del domingo.

Aunque en 2005 se jugó en México el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, la liga ya había visitado el país en 1978, con un duelo de exhibición en donde los New Orleans Saints vencieron 14-7 a los Philadelphia Eagles en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En total fueron siete juegos de pretemporada que la NFL tuvo en México antes de aquel histórico choque el 2 de octubre de 2005 entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals, el primero de seis de campaña regular hasta 2026.

Mexico City coming 🔜 pic.twitter.com/3XtBYlz90Y — San Francisco 49ers (@49ers) November 19, 2026

Todos los juegos de la NFL en México

197-New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles-CDMX-pretemporada

1994-Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys-CDMX-pretemporada

1996-Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys-Monterrey-pretemporada

1997-Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos-CDMX-pretemporada

1998-New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys-CDMX-pretemporada

2000-Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers-CDMX-pretemporada

2001-Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders-CDMX-pretemporada

2005-San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals-CDMX-temporada regular

2016-Oakland Raiders 27-20 Houston Texans-CDMX-temporada regular

2017-New England Patriots 33-8 Oakland Raiders-CDMX-temporada regular

2019-Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers-CDMX-temporada regular

2022-San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals-CDMX-temporada regular

Scenes from Colorado Springs 🏈 pic.twitter.com/MCTgfOPIYt — San Francisco 49ers (@49ers) November 18, 2026

49ers, el equipo con más juegos oficiales en México

Este domingo los San Francisco 49ers se convertirán en el equipo con más juegos oficiales en territorio mexicano al llegar a tres. Estuvieron en 2005, cuando perdieron ante Arizona y en 2022, con victoria frente al mismo equipo.

Cuatro años después, serán los propios Niners quienes rompan con la sequía de juego de la NFL en México y lo hacen ante los Vikings, que nunca han estado en suelo tricolor.

Si bien, los 49ers son el equipo con más juegos oficiales en México, es la franquicia de los Dallas Cowboys el equipo que más veces se ha presentado en el país con cuatro, pero todas de pretemporada.

Los Vaqueros jugaron en 1994, 1996, 1998 y 2001 en México ante los Houston Oilers, Kansas City Chiefs, New England Patriots y Oakland Raiders, respectivamente. El choque ante los Jefes fue en Monterrey, los demás en la Ciudad de México.

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