Este 22 de noviembre el Estadio Azteca recibe un nuevo partido de temporada regular de la NFL. Los San Francisco 49ers se enfrentan a los Minnesota Vikings en el sexto juego de este tipo, pero el 13 de la historia, contando el del domingo.
Aunque en 2005 se jugó en México el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, la liga ya había visitado el país en 1978, con un duelo de exhibición en donde los New Orleans Saints vencieron 14-7 a los Philadelphia Eagles en el Estadio Ciudad de los Deportes.
En total fueron siete juegos de pretemporada que la NFL tuvo en México antes de aquel histórico choque el 2 de octubre de 2005 entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals, el primero de seis de campaña regular hasta 2026.
Horarios del GP de Las Vegas en México: Dónde ver las prácticas libres y la qualy de la carrera de F1
Todos los juegos de la NFL en México
- 197-New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles-CDMX-pretemporada
- 1994-Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys-CDMX-pretemporada
- 1996-Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys-Monterrey-pretemporada
- 1997-Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos-CDMX-pretemporada
- 1998-New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys-CDMX-pretemporada
- 2000-Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers-CDMX-pretemporada
- 2001-Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders-CDMX-pretemporada
- 2005-San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals-CDMX-temporada regular
- 2016-Oakland Raiders 27-20 Houston Texans-CDMX-temporada regular
- 2017-New England Patriots 33-8 Oakland Raiders-CDMX-temporada regular
- 2019-Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers-CDMX-temporada regular
- 2022-San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals-CDMX-temporada regular
49ers, el equipo con más juegos oficiales en México
Este domingo los San Francisco 49ers se convertirán en el equipo con más juegos oficiales en territorio mexicano al llegar a tres. Estuvieron en 2005, cuando perdieron ante Arizona y en 2022, con victoria frente al mismo equipo.
Cuatro años después, serán los propios Niners quienes rompan con la sequía de juego de la NFL en México y lo hacen ante los Vikings, que nunca han estado en suelo tricolor.
Si bien, los 49ers son el equipo con más juegos oficiales en México, es la franquicia de los Dallas Cowboys el equipo que más veces se ha presentado en el país con cuatro, pero todas de pretemporada.
Los Vaqueros jugaron en 1994, 1996, 1998 y 2001 en México ante los Houston Oilers, Kansas City Chiefs, New England Patriots y Oakland Raiders, respectivamente. El choque ante los Jefes fue en Monterrey, los demás en la Ciudad de México.
aar