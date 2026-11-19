La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) fue “muy productiva y exitosa”, ya que se consiguió afianzar una “nueva era” con China y se fortaleció el vínculo con otros países y se formalizó el restablecimiento de la relación diplomática con Perú.

Al término de su participación en esta cumbre, realizada desde Shenzhen, China, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció un balance de lo conseguido durante estos cinco días que lleva fuera del país y de los cuales regresará a México satisfecha.

“Ha sido una gira muy productiva y muy exitosa para México… Nos vamos muy satisfechos. La verdad, creo que (para) todo el equipo, ha sido una gran experiencia, representar al pueblo de México es un privilegio. Y creo que es reconocido por todo el mundo el momento que vive México. Y ha sido una gira sumamente exitosa, tanto en la relación con China como con todos los países. Entonces llevamos lo mejor, trajimos lo mejor de México, que es la representación de su pueblo, a su pueblo, y llevamos lo mejor hacia México”, declaró.

Aunque Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que no hay planes de crear un tratado comercial con el gigante asiático, destacó que su encuentro con su símil chino, Xi Jinping, abrió una “nueva era” de cooperación con la firma de memorandos y el establecimiento de acuerdos en materia de salud, energía, ciencia,, turismo, medioambiente y en el vínculo diplomático y económico en sí.

“Ya tenemos una relación comercial muy grande. Entonces, no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí en avanzar en la cooperación en distintos ámbitos y por eso los memorándums de entendimiento que se firmaron en esta visita y que vamos a seguir desarrollando en el futuro próximo”, declaró.

A pesar de que Claudia Sheinbaum Pardo vuelve a México este mismo jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, permanecerá para representar al gobierno en una reunión sobre inversiones y comercio.

Uno de los memorandos firmados fue para la cooperación internacional en educación, ciencia e innovación, que dará pie a la creación de un fondo para incrementar la movilidad estudiantil y desarrollar proyectos de investigación junto a la Secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación.

Los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, coincidieron en que se refrendó la tradición diplomática de México al establecerse más puentes con otros países y plantear la búsqueda de soluciones pacíficas.

En cuanto a energía, el acuerdo será para una cooperación técnica de formación de capacidades especializadas en la generación de tecnología termosolar a fin de instalar una planta en México que permita el aprovechamiento de la energía geotérmica, expuso la secretaria Luz Elena González.

Se suscribió un entendimiento entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, para trabajos sobre saneamiento de ríos, manejo de residuos sólidos y la conservación de la biodiversidad.

En cuanto al primer punto, la secretaria Alicia Bárcena se dijo impresionada de la restauración de 16 afluentes con 14 km de extensión, así como la planta de tratamiento manejada con inteligencia artificial para procesar cien mil toneladas de agua al día, lo cual llamó la atención para replicar en el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.

En educación y ciencia, el plan es crear un centro binacional de estudio de la matemática y el intercambio de estudiantes para que durante un año profundicen sus conocimientos en ciencia y tecnología.

El secretario de Salud, David Kershenobich, ratificó el interés por replicar el uso de IA en los hospitales y adelantó la intención de impulsar el envío de personal de salud mexicano para que se familiarice con otros tipos de atención a través de la medicina tradicional y alópata y el uso de la IA.

En turismo, la secretaria Josefina Rodríguez comentó que se afianzó la relación con miras a declarar el ciclo 2027-2028 como el año del Turismo México y China, con motivo de los 50 años de relación.

En esta materia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la petición a China de enviar un panda a México es símbolo de amistad para el gigante asiático y se relaciona con el plan de conservación de las especies

Se restablece relación con Perú

Una de las reuniones bilaterales sostenidas por la Presidenta fue con su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, con quien se recuperó el vínculo diplomático, que se vio fracturada hace cuatro años a raíz del respaldo que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se expresó al expresidente Pedro Castillo, en su momento acusado de rebelión por intentar la disolución del Congreso, y también por supuesta corrupción.

“Fue una decisión de Perú romper las relaciones a partir de nuestra posición respecto al presidente Castillo. Fue una decisión de la presidenta Fujimori restablecer las relaciones. Ella además tiene una relación personal con México en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación. Entonces, realmente fue la conversación que tuvimos con ella”, declaró.

Durante este viaje, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo siete encuentros bilaterales: con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el de China, Xi Jinping; el de Vietnam, Tô Lâm; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, así como con Fujimori y una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Respecto a la conversación con esta última, destacó el reconocimiento del FMI al desempeño de la economía mexicana, calificado como “bueno”.

“Ella quiso compartir con nosotros… Recientemente hicieron una revisión de la economía mexicana; sus palabras fueron muy… habló muy bien del desempeño de la economía mexicana y quería compartir con nosotros la visión que tiene el Fondo Monetario Internacional, no solo sobre México, sino en general de la economía mundial”, comentó.

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