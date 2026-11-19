Los expresidentes del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y del actual Instituto Nacional (INE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, llamaron a la Cámara de Diputados a nombrar por consenso a la próxima presidenta del organismo, ante la crisis por los presuntos actos de corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei.

EL DATO: ENTRE los firmantes están Mauricio Merino, Ciro Murayama, Jacqueline Peschard, Arturo Sánchez, Marco Baños, Alejandra Latapí, María Marván, Benito Nacif y Claudia Zavala.

En conferencia de prensa presentaron un pronunciamiento firmado por 16 exintegrantes del Consejo General, en el que advirtieron que los señalamientos contra directivos del INE y sus presuntos vínculos con proveedores golpearon la confianza en la institución, con el proceso electoral en marcha.

EL INE es recuperable, es reparable, pero para que eso ocurra tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia, que tenga el liderazgo, que tenga la inteligencia emocional y que tenga el respeto de las partes LUIS CARLOS UGALDE Expresidente del IFE



A QUIEN MÁS le conviene que el INE recupere su credibilidad y que los resultados del proceso de 2027 sean infalibles es al propio Gobierno y a Morena, que es el partido mayoritario LORENZO CÓRDOVA Expresidente del INE



“La crisis generada por los testimonios y las evidencias de corrupción en las que aparecieron directamente involucrados los más altos directivos del INE y sus socios, ha tocado a ese organismo en el centro de su función y de su razón de ser: la credibilidad y la confianza”, señalaron.

Woldenberg pidió al Legislativo conducir el nombramiento con apego a la Constitución y privilegiar “los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y, sobre todo, confianza de todas las fuerzas políticas”. Asimismo, planteó una posible reconformación del Consejo General.

“No hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad. Son necesarias una serie de medidas de consenso que incluyen una reconformación del propio Consejo General”, sostuvo, y advirtió que nombrar consejeros sin respaldo opositor “debilita la confianza en el INE”.

A distancia, desde Boston, Massachusetts, Luis Carlos Ugalde consideró que prolongar la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García extendería la incertidumbre.

“El INE es recuperable, es reparable, pero para que eso ocurra tiene que haber un nombramiento de una presidenta que tenga la experiencia, que tenga el liderazgo, que tenga la inteligencia emocional y que tenga el respeto de las partes”, afirmó.

Añadió que la Cámara baja es corresponsable por sus facultades para designar consejeros y al titular del Órgano Interno de Control, además de la supervisión de la Auditoría Superior.

Leonardo Valdés Zurita recordó que en 2010 el IFE inició el proceso presidencial de 2012 con seis consejeros, por falta de acuerdos para cubrir tres vacantes, por lo que pidió recuperar la integración de 11 miembros.

Córdova urgió a cubrir las vacantes y advirtió que el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen integraciones incompletas: “Lo que está en juego es la integración constitucional del órgano”.

Sobre la concentración de contratos en pocas empresas proveedoras de materiales electorales, Córdova reconoció que durante años existió un mercado oligopólico, pero rechazó que ello implique necesariamente ilegalidades.

Sostuvo que en los 26 años anteriores a Taddei “nunca hubo un escándalo de corrupción de estas magnitudes (ni) se demostró una colusión con proveedores”. Dijo que combatir la concentración del mercado correspondía a las autoridades del Estado, no a las electorales, y pidió distinguir el oligopolio de las conductas investigadas.

Córdova también advirtió que la crisis de credibilidad del árbitro electoral puede tener consecuencias políticas para Morena rumbo a 2027, pues consideró que al partido en el gobierno le conviene que el INE recupere su confianza.

“A quien más le conviene que el INE recupere su credibilidad y que los resultados del proceso de 2027 sean infalibles es al propio Gobierno y a Morena, que es el partido mayoritario”, señaló.

Cuestionado sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien trabajó en el INE durante su presidencia, y quien sería el alfil de la red empresarial del proveedor José Alfredo Hernández Casillas operando desde el interior del instituto, Córdova Vianello dijo que tuvo responsabilidades de nivel medio y no estaba encargado de contrataciones ni de la relación con esas empresas.

Afirmó que desconoce qué ocurrió después de su salida, en 2023, y pidió investigar y deslindar responsabilidades, sin extender acusaciones a administraciones anteriores sin pruebas.

El expresidente del INE ubicó un quiebre institucional en la ruptura de acuerdos para integrar los órganos de dirección. “Se rompió la lógica del consenso (...) y se impuso esa lógica que no es democrática, sino que es autoritaria y unilateral”.

Sobre las versiones de que podrían buscar candidaturas en 2027, los cuatro lo descartaron. Woldenberg aclaró que haber sido titulares del IFE o del INE no les quita sus derechos político-electorales ni les impide participar en política o aspirar a un cargo público. Sin embargo, descartó competir: “A mí sí me pueden dar por muerto”.

Ugalde afirmó que no ha militado en partidos y que no tiene interés en una candidatura: “Mi pasión, mi profesión es la academia, la enseñanza, la investigación y la consultoría”.

Córdova y Valdés reconocieron su participación en Somos, aunque aseguraron que no aspiran a un cargo de elección popular. El primero defendió que el pronunciamiento sí tiene una intención política, pero no electoral: “es defender la institucionalidad electoral y a la democracia, y combatir las tendencias autoritarias”.

LEONARDO Valdés, José Woldenberg, Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

“Están en su derecho de opinar”: Segob

LA SECRETARIA de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, consideró que los cuatro exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) que acusan un deterioro en el organismo están en su derecho de compartir opiniones, porque en México hay libertad de expresión.

Lorenzo Córdova, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés conformaron un bloque para advertir los problemas que enfrenta el instituto a raíz de las contrataciones irregulares que orillaron a la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del

organismo electoral.

Consultada al respecto, Rodríguez Velázquez comentó: “En México hay libertad de expresión. Hay la garantía siempre de la libertad de reunión. Entonces, yo lo que puedo decir: están en su derecho”.

Respecto a la negativa de la panista Lilly Téllez para inscribir con letras de oro el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado, y su crítica al considerar que no lo “merecía”, dijo que no entrará en el debate. Sin embargo, dijo que no hay ningún sector en la sociedad que dude de lo que el ingeniero representó para la democracia de México.

“Me parece que no hay en ningún sector de la sociedad alguna duda de lo que representó la figura de Cuauhtémoc Cárdenas en la historia democrática de México. Nosotros vemos a un demócrata que hizo historia en México y que no hay un calificativo negativo para todo lo que hizo durante su vida, su trayectoria”, dijo.

Por Yulia Bonilla