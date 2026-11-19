EL COORDINADOR de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, confirmó que su partido realizará encuestas a finales de noviembre o principios de diciembre para definir su posición en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, entidades donde todavía no están resueltos los acuerdos electorales con Morena.

Además, el también dirigente nacional petista señaló que, aunque la apuesta sigue siendo mantener la alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no se adelantarán decisiones y el PT esperará los resultados de sus mediciones para determinar los pasos a seguir.

En el caso de Michoacán, Anaya Gutiérrez reiteró que el PT respalda al senador Raúl Morón como su propuesta para encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación, aunque reconoció que el legislador deberá resolver primero las diferencias al interior de Morena.

También explicó que las encuestas serán un elemento para que tanto el PT como Morón tomen decisiones, en medio de las diferencias que han surgido entre los partidos aliados por la definición de candidaturas.

EL TIP: ALBERTO ANAYA llamó a mantener el respeto a los procedimientos internos de Morena y evitar que las diferencias públicas compliquen negociaciones con sus aliados.

Aclaró que las mediciones serán realizadas por su partido y que, con base en sus resultados, se definirá si mantiene el respaldo a Morón o toma otra determinación. Sin embargo, pidió no anticipar una ruptura con Morena.

El dirigente petista también llamó a mantener la calma ante las diferencias públicas entre integrantes de ambos partidos y rechazó que los desacuerdos representen una ruptura de la alianza.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del diputado Reginaldo Sandoval, quien ha sostenido que existen acuerdos previos con Morena para la definición de candidaturas, Alberto Anaya insistió en que el PT debe ser respetuoso de los procedimientos internos de su aliado.

Sobre la posibilidad de que compitan por separado en algunas entidades, recordó que en el proceso electoral de 2024 su partido participó sin coalición en dos estados. No obstante, reiteró que su intención es preservar la unidad de las fuerzas políticas que integran la Cuarta Transformación. “Yo creo que apostamos a la unidad, pero esperemos zanjar las diferencias en cada estado”, dijo.

El senador explicó que los acuerdos electorales se negocian por separado para gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales, de acuerdo con los calendarios y las disposiciones legales de cada entidad.

Añadió que la coalición federal todavía no tiene existencia jurídica, pues su formalización está prevista para mediados de diciembre. Como ejemplo, mencionó que en Guerrero el convenio de coalición estatal fue registrado el 12 de noviembre, conforme a los plazos establecidos en esa entidad.

Con relación a las negociaciones por las diputaciones federales, Anaya indicó que el tema será abordado la próxima semana, una vez que avance la definición de las candidaturas a las gubernaturas.

Por otra parte, rechazó que el financiamiento y la regularización laboral de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), vinculados históricamente al PT, deban convertirse en una condición para negociar las alianzas con Morena.

Afirmó que esos centros educativos no pueden utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones políticas, pues, dijo, deben contar con un presupuesto regularizable y garantizar los derechos laborales de su personal.